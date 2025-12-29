Antena Meniu Search
Video Momentul viral în care Alexandr Lukaşenko este faultat şi cade pe gheaţă la un meci de hochei

Imagini virale cu preşedintele Belarusului au au făcut înconjurul internetului. Alexandr Lukaşenko a devenit vedeta acestor zile cu o căzătură spectaculoasă din timpul unui meci de hochei desfăşurat la Minsk.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 14:45

La 71 de ani, preşedintele din Belarus a încălţat patinele pentru un meci demonstrativ. A fost însă trântit de un coechipier care l-a lovit puternic în timp ce patina cu spatele.

Impactul a fost suficient pentru ca Lukaşenco să-şi piardă şi echilibrul, şi crosa din mână. După ce s-a ridicat, preşedintele a continuat şi încheiat însă meciul. Partida s-a sfârşit cu scorul de 5 la 5, după ce fiul preşedintelui a marcat golul egalizator.

belarus presedinte gheata hochei cazatura
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
