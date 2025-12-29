Video Momentul viral în care Alexandr Lukaşenko este faultat şi cade pe gheaţă la un meci de hochei
Imagini virale cu preşedintele Belarusului au au făcut înconjurul internetului. Alexandr Lukaşenko a devenit vedeta acestor zile cu o căzătură spectaculoasă din timpul unui meci de hochei desfăşurat la Minsk.
La 71 de ani, preşedintele din Belarus a încălţat patinele pentru un meci demonstrativ. A fost însă trântit de un coechipier care l-a lovit puternic în timp ce patina cu spatele.
Impactul a fost suficient pentru ca Lukaşenco să-şi piardă şi echilibrul, şi crosa din mână. După ce s-a ridicat, preşedintele a continuat şi încheiat însă meciul. Partida s-a sfârşit cu scorul de 5 la 5, după ce fiul preşedintelui a marcat golul egalizator.
