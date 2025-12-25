Moş Crăciun i-a adus unui locuitor din Arkansas un premiu de 1,8 miliarde de dolari

Un bilet vândut în Arkansas a revendicat jackpotul Powerball de 1,8 miliarde de dolari în urma extragerii de miercuri seară, devenind unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA și sosind exact la timp pentru Crăciun.

Jackpotul a crescut vertiginos după ce extragerea de luni nu a produs niciun câștigător, vânzările de bilete de ultim moment ducând totalul la 1,817 miliarde de dolari, conform Sky News.

Este al doilea cel mai mare premiu la loteria americană din toate timpurile și cel mai mare premiu Powerball din 2025, potrivit site-ului Powerball.

Numerele câștigătoare - 4, 25, 31, 52, 59 și Powerball 19 - au fost extrase cu puțin timp înainte de miezul nopții. Șansele de a câștiga jackpotul? Uimitoare, una la 292,2 milioane.

Extragerea Powerball de miercuri a fost a 47-a din seria actuală de jackpoturi, fiind cea mai lungă serie de extrageri în care premiul nu a fost revendicat, potrivit Asociației Loteriei Multi-State.

Aceasta este doar a doua oară când Arkansas a produs un câștigător la jackpotul Powerball, prima dată în 2010.

Biletele Powerball costă 2 dolari fiecare. Câștigătorul poate alege între o plată viageră de 1,8 miliarde de dolari pe parcursul a 29 de ani sau o opțiune de plată în numerar de aproximativ 834,9 milioane de dolari (623 milioane de lire sterline) înainte de impozitare.

