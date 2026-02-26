După Groenlanda, administraţia americană şi-ar putea concentra atenţia spre un teritoriu francez

Modelul administrației Trump de a exercita presiuni asupra Europei pentru teritorii amplasate strategic - precum Groenlanda și Diego Garcia - îi face pe unii analiști să se întrebe dacă Noua Caledonie ar putea fi următoarea.

Arhipelagul Pacificului, controlat de Franța, se află deasupra a aproximativ 25% din rezervele mondiale cunoscute de nichel, o resursă critică pentru bateriile vehiculelor electrice și aplicațiile de apărare, în timp ce firmele chineze cumpără acțiuni în minerale cheie.

Planificatorii strategici americani și australieni au semnalat aprovizionarea cu minerale din Pacific ca un potențial punct de blocare în orice scenariu de conflict viitor.

"Este un loc în care China este profund interesată", a declarat pentru Semafor despre Noua Caledonie Erik Bethel, reprezentantul SUA la Banca Mondială în timpul primului mandat al lui Trump.

Dar atenția lui Trump nu s-a îndreptat încă acolo. Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Semafor că "nu sunt la curent cu nicio conversație privind Noua Caledonie", adăugând că Trump a abordat deja problemele lanțului de aprovizionare cu nichel prin intermediul pactului său comercial cu Indonezia.

Noua Caledonie este un arhipelag în vestul Oceanului Pacific în regiunea Melanezia, situat la câteva grade nord față de Tropicul Capricornului. Este o colectivitate atașată Franței cu un statut particular în urma semnării Acordurilor de la Noumea.

