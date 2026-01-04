După ani la rând cu restanţe la capitolul infrastructură feroviară, oficialii de la Transporturi ne promit, în 2026, că vom vedea luminiţa de la capătul tunelului. Mai exact, că vom circula mai rapid cu trenul, pe sute de kilometri de linie reabilitată. Asta deşi 2025 s-a încheiat cu realizări modeste.

Între Arad şi Deva s-au deschis trei sectoare modernizate. Pe magistrala Brașov – Sighișoara au avut loc modernizări pe câteva porţiuni, între Bod şi Stupini, Apața şi Augustin și în gara Racoș. Iar pe pe coridorul Timișoara-Lugoj a fost deschis un fir nou, lung de 13 kilometri. În 2025 s-au dat în trafic doar 60 de kilometri de fir simplu, adică pe un singur sens. Asta înseamnă puţine minute economisite de călători. În 2026 cei din transporturi promit modernizări de sute de kilometri de cale ferată, dar și eliminarea restricțiilor de viteză pe anumite segmente.

În total, reprezentanţii de la Transporturi vorbesc despre aproape 630 de kilometri de linie reabilitată

"În 2026 ne aşteptăm să deschidem circulaţiei o lungime de aproximativ 183 de kilometri pe diverse proiecte. Electrificare şi reabilitare de pe Cluj-Episcopie, modernizarea liniei Caransebeş-Timişoara-Arad. De asemenea vom avea finalizate lucrări de tip Quick Wins pe circa 400 de kilometri şi reînnoiri pe 200 de kilometri", a declarat Ionuţ Savoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. În total, reprezentanţii de la Transporturi vorbesc despre aproape 630 de kilometri de linie reabilitată - însă aici sunt incluse atât intervenţiile mici, punctuale, cât şi tronsoanele complet modernizate.

"Credem că 2026 o să fie un an chiar record pentru partea de kilometri de fir de cale ferată modernizată pe proiectele majore. Undeva aproape- în cel mai fericit caz- spre 200 de kilometri", a declarat Ionuţ Curea, Pro Infrastructura. Călătorii ar trebui să circule într-un timp mai scurt, aşadar, pe principalele rute, precum: Arad-Timişoara-Caransebeş, Cluj-Napoca-Episcopie, Braşov-Sighişoara, Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Giurgiu. De asemenea, CFR SA are în plan modernizarea mai multor staţii şi halte. 2025 ne-a lăsat, însă, şi cu restanţe. Printre care sectorul Poieni-Vadu Crișului de pe Cluj-Oradea.

România are în jur de 10.000 de kilometri de cale ferată pe care se circulă, în medie, cu puţin peste 40 de kilometri pe oră.

