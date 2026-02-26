O clădire de patrimoniu din Câmpina a ajuns scena unei aşa-zise vânători de fantome. Situaţia revoltătoare a avut loc în Muzeul Memorial "Bogdan Petriceicu Hasdeu", castel de altfel cunoscut pentru aerul ezoteric care îl înconjoară. În căutare de faimă şi vizualizări, doi tiktok-eri au pătruns în clădire la miezul nopţii şi au început să transmită live aşa zisa investigaţie paranormală. Întrebate cum au permis accesul în clădire, autorităţile ridică din umeri.

Cei doi tiktok-eri au transmis live o așa-zisă "investigație paranormală" din Muzeul Memorial "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Câmpina. Într-o clădire de patrimoniu, în miezul nopţii şi chiar sub ochii muzeografului, cei doi au susţinut că încearcă să comunice cu spiritul Iuliei Haşdeu.

Aceştia au folosit telefoanele personale, dar şi aparaturile cu care ar fi detectat paranormalul şi le-au pun peste pianul Iuliei, o piesă cu o valoare importantă. Au mers nestingheriţi, s-au aşezat pe canapele şi chiar au mutat scaunele din camera de spiritism. Lucruri strict interzise în mod normal vizitatorilor muzeului.

De-a lungul timpului, castelul a fost în centrul mai multor legende urbane. De la vizitatori care au susţinut că pianul cântă singur, la fotografii cu anomalii şi apariţii misterioase.

Clădirea nu este un castel clasic, ci un adevărat templu închinat Iuliei Haşdeu de tatăl ei. Marcat de moartea prematură a fiicei, la numai 18 ani, de tuberculoză, Bogdan Petriceicu Hasdeu a construit la sfârşitul secolului 19 castelul de la Câmpina. Iulia Hasdeu a fost considerată un copil-geniu. La 11 ani absolvise deja liceul, iar la 16 ani devenea prima româncă studentă la Universitatea din Sorbona.

Întrebate cum a fost posibil ca cei doi influenceri să filmeze astfel de scene în muzeu, autorităţile aruncă vina dintr-o parte în alta.

"Orice filmare la muzeu nu se face fără ca Primăria să ştie. Pot să vă spun că e o anchetă în desfăsurare şi situaţia va fi clarificata foarte repede", a declarat Dragoş Stanciu, muzeograf.

"N-a existat niciun fel de aprobare. A existat o solicitare. Deci nu a fost aprobare, a fost repartizat spre rezolvare, cum se procedează", a precizat Livia Rodica Lupu, viceprimar.

Fostul director al muzeului susţine că Direcţia judeţeană de cultură Prahova interzice clar organizarea oricăror evenimente în primetrul muzeului, excepţie făcând doar cele cultural-educative. Mulţi ar fi încercat să profite de notorietatea Castelului pentru vizualizări. Şi nu este pentru prima dată când reuşesc.

"În mai anul trecut parcă, sau iunie, nu mai ştiu, tot aşa a fost, cu filmare de noapte, cu participarea muzeografului care explica tot felul de lucruri. Poate că asta e politica actuală de promovare a muzeului. Să mergem pe zona de senzaţional. Mi se pare lipsă de profesionalism, lipsă de respect faţă de memoria familiei Haşdeu", a spus Aura Dobre, fost director al muzeului.

Reprezentanţii primăriei au deschis o anchetă internă şi spun că vor înainta o plângere la politie, pentru ca imaginile să fie retrase de pe rețelele de socializare. Explorarea locurilor interzise pentru generarea unui conţinut controversat şi spectaculos este un fenomen în plină ascensiune. Astfel de filmări ajung să aibă milioane de vizualizări.

