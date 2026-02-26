UFC va cheltui 60 de milioane de dolari pentru evenimentul de la Casa Albă

UFC va cheltui aproximativ 60 de milioane de dolari pentru evenimentul său unic de la Casa Albă, potrivit şefului TKO Group Holdings, Mark Shapiro, relatează BBC. Promotorul va organiza un spectacol fără precedent la Casa Albă în data de 14 iunie, pentru a marca 250 de ani de independenţă americană.

UFC cheltuie 60 de milioane de dolari pentru evenimentul de la Casa Albă - Profimedia

Donald Trump a anunţat planurile pentru organizarea galei anul trecut, fiind confirmate de preşedintele UFC, Dana White, şi de compania-mamă a organizaţiei, TKO Group Holdings.

UFC nu va obţine profit din acest eveniment, potrivit preşedintelui şi directorului operaţional al TKO, Shapiro, care consideră spectacolul „o investiţie pe termen lung”, potrivit News. El a adăugat că TKO colaborează cu „parteneri corporativi”, ale căror investiţii speră să compenseze aproximativ 30 de milioane de dolari din costuri.

"Vreau să fiu clar în privinţa unui lucru: nu vom obţine profit din evenimentul de la Casa Albă în mod independent. Nu vom câştiga bani din cea de-a 250-a aniversare a Americii. Concluzia este că încă este o ţintă în mişcare. Chiar dacă acei 60 de milioane de dolari vor creşte sau ne vor afecta, credem că putem compensa jumătate din cheltuieli", a declarat Shapiro.

UFC nu a confirmat încă planurile complete pentru eveniment, dar Dana White a declarat că se aşteaptă ca aproximativ 5.000 de spectatori să asiste la show-ul de pe peluza sudică a Casei Albe.

El a adăugat că vor fi aproximativ 80.000 de fani care vor urmări evenimentul dintr-un parc din apropiere, din Washington DC, numit Ellipse.

Trump, care este prieten apropiat cu White, a declarat că luptele din cadrul galei vor fi „cele mai spectaculoase din istorie”, dar UFC nu a confirmat încă niciun meci.

Mai mulţi luptători şi-au exprimat interesul de a participa la gală, printre care Jon Jones, Conor McGregor, Alex Pereira, Amanda Nunes, Nate Diaz şi Islam Makhachev.

Albert Mincu

