Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Moş Crăciun pleacă în marea călătorie în jurul lumii pentru a împărţi cadouri. Cum poate fi urmărit traseul

Ciorapii au fost agăţaţi cu grijă, fursecurile şi paharul cu lapte au fost aşezate lângă bradul împodobit, ceea ce nu poate însemna decât că Moş Crăciun va sosi în curând cu sania lui plină de jucării.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 11:10
Moş Crăciun Moş Crăciun pleacă în marea călătorie în jurul lumii pentru a împărţi cadouri. Cum poate fi urmărit traseul - Profimedia

Spre deosebire de Crăciunurile de odinioară, îl putem urmări pe Moş Crăciun şi renii săi pe măsură ce vin în metropole, dar şi în sate uitate de lume.

Moş Crăciun va călători 510.000.000 de kilometri, în ziua de Ajun, la o viteză fabuloasă de 10.703.437,5 km/h. Presupunând că în fiecare gospodărie există trei copii, Moşul ar trebui să facă 233.000.000 de opriri.

El trebuie să viziteze 390.000 de case pe minut şi, în urma efortului, va fi consumat aproximativ 71.764.000.000 de calorii.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prima oprire a lui Moş Crăciun va fi Republica Kiribati, din Oceanul Pacific, înainte de a face înconjurul lumii, livrând cadouri copiilor din Noua Zeelandă, Australia, Japonia, Asia, Africa, Europa, Canada, Statele Unite, Mexic şi America Centrală şi de Sud.

Aşa cum a făcut-o timp de peste şase decenii, Comandamentul nord-american de apărare aerospaţială (NORAD) - o organizaţie comună a SUA şi Canade  - îl va urmări pe Moş Crăciun din momentul în care simpaticul bătrânel va pleca de la Rovaniemi, din Laponia, la Polul Nord. Tradiţia a început dintr-o glumă în 1955, dar de atunci a rămas o misiune îndrăgită.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

NORAD nu începe să îl urmărească pe Moş Crăciun până când radarele lor nu îi anunţă că Moş Crăciun a luat zborul în ajun de Crăciun. Puteţi urmări mişcările lui Moş Crăciun în întreaga lume pe site-ul NORAD.

Se aşteaptă ca Moş Crăciun să călătorească în siguranţă şi în condiţii de securitate de Crăciun, potrivit Departamentului de Război al SUA (Pentagon).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mos craciun laponia
Înapoi la Homepage
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Ştiri externe » Moş Crăciun pleacă în marea călătorie în jurul lumii pentru a împărţi cadouri. Cum poate fi urmărit traseul