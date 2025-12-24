Ciorapii au fost agăţaţi cu grijă, fursecurile şi paharul cu lapte au fost aşezate lângă bradul împodobit, ceea ce nu poate însemna decât că Moş Crăciun va sosi în curând cu sania lui plină de jucării.

Moş Crăciun pleacă în marea călătorie în jurul lumii pentru a împărţi cadouri. Cum poate fi urmărit traseul - Profimedia

Spre deosebire de Crăciunurile de odinioară, îl putem urmări pe Moş Crăciun şi renii săi pe măsură ce vin în metropole, dar şi în sate uitate de lume.

Moş Crăciun va călători 510.000.000 de kilometri, în ziua de Ajun, la o viteză fabuloasă de 10.703.437,5 km/h. Presupunând că în fiecare gospodărie există trei copii, Moşul ar trebui să facă 233.000.000 de opriri.

El trebuie să viziteze 390.000 de case pe minut şi, în urma efortului, va fi consumat aproximativ 71.764.000.000 de calorii.

Prima oprire a lui Moş Crăciun va fi Republica Kiribati, din Oceanul Pacific, înainte de a face înconjurul lumii, livrând cadouri copiilor din Noua Zeelandă, Australia, Japonia, Asia, Africa, Europa, Canada, Statele Unite, Mexic şi America Centrală şi de Sud.

Aşa cum a făcut-o timp de peste şase decenii, Comandamentul nord-american de apărare aerospaţială (NORAD) - o organizaţie comună a SUA şi Canade - îl va urmări pe Moş Crăciun din momentul în care simpaticul bătrânel va pleca de la Rovaniemi, din Laponia, la Polul Nord. Tradiţia a început dintr-o glumă în 1955, dar de atunci a rămas o misiune îndrăgită.

NORAD nu începe să îl urmărească pe Moş Crăciun până când radarele lor nu îi anunţă că Moş Crăciun a luat zborul în ajun de Crăciun. Puteţi urmări mişcările lui Moş Crăciun în întreaga lume pe site-ul NORAD.

Se aşteaptă ca Moş Crăciun să călătorească în siguranţă şi în condiţii de securitate de Crăciun, potrivit Departamentului de Război al SUA (Pentagon).

