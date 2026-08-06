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Carosabilul s-a surpat pe Bulevardul Eroilor din București. O groapă de trei metri a dat peste cap traficul

Carosabilul s-a surpat pe Bulevardul Eroilor din București. O groapă de trei metri a dat peste cap traficul Carosabilul s-a surpat pe Bulevardul Eroilor din București. O groapă de trei metri a dat peste cap traficul
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Ana Grigore | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.08.2026, 21:40 | Modificat la 06.08.2026, 21:42

O groapă de aproximativ trei metri adâncime apărută pe Bulevardul Eroilor din Capitală a dat peste cap traficul, joi seară. Circulația a fost restricționată în zonă după surparea carosabilului pe un canal de serviciu al Apa Nova, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea problemei.

Carosabilul s-a surpat pe mijlocul Bulevardului Eroilor, deasupra unui canal de serviciu al Apa Nova, după ce infiltrațiile de apă au spălat straturile de sub carosabil, a transmis Primăria Capitalei.

Groapa are aproximativ trei metri adâncime.

Zona a fost securizată, iar echipele Apa Nova au început lucrările de remediere.

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"Până mâine dimineață vor fi gata", susține primăria.

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Incidentul s-a produs în jurul orei 16.30, potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Traficul pe Bd Eroilor se desfășoară pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților aflați în zonă.

Ana Grigore
Ana Grigore
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