O groapă de aproximativ trei metri adâncime apărută pe Bulevardul Eroilor din Capitală a dat peste cap traficul, joi seară. Circulația a fost restricționată în zonă după surparea carosabilului pe un canal de serviciu al Apa Nova, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea problemei.

Carosabilul s-a surpat pe Bulevardul Eroilor din București. O groapă de trei metri a dat peste cap traficul

Carosabilul s-a surpat pe mijlocul Bulevardului Eroilor, deasupra unui canal de serviciu al Apa Nova, după ce infiltrațiile de apă au spălat straturile de sub carosabil, a transmis Primăria Capitalei.

Groapa are aproximativ trei metri adâncime.

Zona a fost securizată, iar echipele Apa Nova au început lucrările de remediere.

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"Până mâine dimineață vor fi gata", susține primăria.

Incidentul s-a produs în jurul orei 16.30, potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Traficul pe Bd Eroilor se desfășoară pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților aflați în zonă.