Omenirea face un pas uriaş către cucerirea spaţiului. NASA a anunţat planurile pentru construcţia primei baze permanente pe Lună, în care oamenii vor putea locui 365 de zile pe an începând cu anul 2032. Avanpostul va costa 20 de miliarde de dolari şi va permite derularea unor experimente ştiinţifice pe termen lung, în care astronauţii vor putea pregăti misiunile către Marte.

Avanpostul lunar va fi ridicat de NASA la Polul Sud al Lunii, acolo unde se crede că există rezerve mari de apă, care poate fi folosită pentru consum sau producerea oxigenului.

Baza lunară va avea sute de kilometri pătrăţi şi va fi construită în trei faze. Până în 2029, NASA va trimite patru tone de materiale, vehicule robotizate de aselenizare şi drone care vor explora terenul dificil şi vor deschide calea pentru misiunile umane. Astronauţii care vor ajunge în 2028 vor găsi acolo şi vehicule care să îi ajute la deplasare. În următorii trei ani, va începe construcţia unei infrastructuri permanente, inclusiv a unei reţele electrice. Vor apărea panouri solare şi se va pune baza alimentării cu energie nucleară. După anul 2032, oamenii vor putea locui permanent pe Lună într-un habitat presurizat. Echipajele vor avea la dispoziţie capsule de locuit şi de lucru spaţioase. Locuinţele vor fi construite la un kilometru de reactoare, pentru a le proteja de radiaţii, şi vor fi amplasate pe dealuri pentru a capta lumina soarelui.

Baza va permite realizarea unor experimente ştiinţifice fără precedent şi va ajuta la minarea resurselor naturale. Pe termen lung, ambiţia Agenţiei Spaţiale Americane este ca infrastructura să fie folosită ca rampă de lansare pentru explorarea spaţiului şi pentru viitoarele misiuni către Marte.

