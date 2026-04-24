Mary Ellen Weber, astronaută NASA şi figură marcantă a cercetării americane, este în ţara noastră. Şi le-a vorbit tinerilor români despre experienţele sale în spaţiu. Vorbim despre două expediţii - Discovery şi Atlantis - la care a participat în 1995 şi 2000. Cu o carieră impresionantă, fosta astronaută a vorbit cu reporterul Observator, Anita Lăsculescu, despre secretele şi provocările vieţii de explorator spaţial.

"Dacă să zbori cu avionul ar fi la fel de periculos cum este să mergi în spaţiu, ar fi o mie de accidente aviatice pe zi", a declarat astronauta Mary Ellen Weber.

Dar Mary Ellen Weber şi-a asumat riscul. Pentru că a avut un vis.

"Nu te pregăteşti numai pentru o misiune încheiată cu succes. Te pregăteşti de fapt să nu te mai întorci acasă. Dar am crezut în visul acesta: de a avea o planetă unită, o civilizaţie care a cucerit spaţiul, şi am spus că asta merită orice risc", a spus Mary Ellen Weber.

Născută în 1962, în Cleveland, Ohio, a obţinut titlul de doctor în chimie şi fizică la vârsta de doar 26 de ani, iar 4 ani mai târziu a fost selectată ca astronaut NASA. Două misiuni importante au dus-o pe orbita Pământului, Discovery şi Atlantis. Prima în 1995 când Marry Ellen Weber a ajutat la lansarea unui satelit de comunicații. A doua în 2000, când a contribuit la misiunea de aprovizionare și întreținere pentru Stația Spațială Internațională. În total, 450 de ore sau 18 zile în spaţiu.

"Mi-a tăiat respiraţia. A fost superb. Nu mai făceam parte din planeta Pământ. Dar am văzut cu adevărat Pământul ca un întreg. Nu am văzut graniţe, ţări sau alte diviziuni. Am văzut o singură planetă, cu o singură omenire", a povestit Mary Ellen Weber.

O experienţă transformatoare, aşa cum spune că a fost şi pregătirea pentru a deveni astronaut. Iar perspectiva ei unică a devenit o recomandare pentru tinerii pasionaţi una neaşteptată.

"Cred că ştiinţele şi matematica sunt cele mai importante obiecte de studiu. Pentru că, dacă faci asta, dacă poţi fi analitic şi poţi rezolva rapid probleme, orice carieră ai urma, fie ea în jurnalism, sau chiar în artă, orice, vei fi mai bun în acel domeniu", susţine astronauta.

Mary Ellen Weber a părăsit NASA la 40 de ani şi de atunci a lucrat în cercetare, dar şi în domeniul afacerilor și tehnologiei. Simte că şi-a atins potenţialul, dar are un sfat pentru cei care sunt asemenea ei, când era la început de drum.

"Sfatul pe care mi l-aş da privind înapoi zeci de ani ar fi acesta: nu există un drum drept atunci când încerci să obţii ceva. Vor fi mereu piedici şi dezamăgiri. Şi trebuie să-ţi aminteşti că astfel de momente te fac mai puternic şi că vei trece peste ele, vei persevera, le vei supravieţui", a spus astronauta.

