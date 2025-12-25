Naşterea Domnului este sărbătorită în toată lumea. La miezul nopţii, sute de credinioşi au umplut lăcaşuri de cult pe tot globul. În Bazilica Sfântul Petru din Vatican, Papa Leon a oficiat prima lui slujba de Crăciun a Pontificatului său. Iar la Notre Dame a avut loc prima liturghie de când catedrala a fost redeschisă. Un moment de-a dreptul emoţionant a fost şi în cadrul concertului de Crăciun organizat an de an de prinţesa de Wales. Kate şi prinţesa Charlotte au cântat la pian.

Sute de oameni au mers în locul naşterii lui Iisus să ia parte la Slujba de Crăciun de la miezul nopţii oficiată de patriarhul latin al Ierusalimului.

Un moment special a avut loc şi la Vatican, unde Papa Leon a ţinut prima slujbă de Crăciun a Pontificatului său. Înainte, suveranul pontif a mers în Piaţa Sfântul Petru ca să salute miile de credincioşi.

"Vrem să celebrăm împreună sărbătoarea Naşterii Domnului. Iisus Hristos care s-a născut pentru noi şi ne aduce pacea, ne aduce iubirea lui Dumnezeu", a spus Papa Leon.

"Este visul mamei mele, este de asemenea motivul pentru care am venit din Brazilia, tocmai ca să putem participa la Sfânta Liturghie. Cred că este un vis pentru orice catolic să poată participa la această slujbă", spun credincioşii.

După ce a ajuns în faţa altarului, papa a dezvelit statuia Pruncului Iisus, iar mai mulţi copii au depus flori.

În catedrala Notre Dame a fost auzită, din nou, slujba din Ajunul Crăciunului, pentru prima dată după ce lăcaşul sfânt a fost redeschis.

În tot acest timp, britanicii au avut ocazia să urmărească la televizor concertul de Crăciun organizat în fiecare an de Prinţesa de Wales. Poate cel mai înduioşător moment a fost cel oferit de Kate şi printesa Charlotte, care au încântat inimile tuturor cu un spectacol de pian.

Şi liderii lumii au transmis urări. Printre primii - preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Fără îndoială, războiul ne-a schimbat. Ceea ce contează acum nu este atât cum ne decorăm casa, ci cum o apăram. Nu mai contează ce feluri de mâncare avem pe masă. Contează cine se află la masă", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Din motive de securitate, ucrainenii au fost sfătuiţi să evite adunările publice.

