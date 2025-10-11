Video NATO începe exercițiul militar nuclear anual "Steadfast Noon". Rutte: "Trebuie să facem acest lucru"
NATO începe exercițiul militar nuclear anual "Steadfast Noon". Antrenamentele vor avea loc în următoarele două săptămâni în patru din țările cu ieșire la Marea Nordului: Olanda, Belgia, Marea Britanie și Danemarca.
La amplul exerciţiu vor participa cel puţin 2.000 de militari şi vor fi folosite 70 de aeronave.
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a precizat că exercițiul are loc frecvent, nu este legat de incursiunile de drone ruseşti în România și Polonia şi nu presupune folosirea de arme nucleare reale.
Exerciţiile vor începe luni, în Olanda, la baza aeriană Volkel.
În cadrul exercițiului vor participa bombardiere, dar și avioane de vânătoare care pot transporta focoase nucleare. Cu toate acestea, nu vor fi utilizate arme sau muniții nucleare reale.
O bună parte din exercițiu se va desfășura în Marea Nordului, departe de Rusia și Ucraina. În cadrul demersului militar vor fi implicate baze forțe ale bazelor militare din Belgia, Olanda, Marea Britanie, dar și Danemarca.
Oficialii NATO nu au făcut precizări referitoare la tipul de scenarii din cadrul exercițiilor de testare a pregătirii nucleare, însă au insistat că ele nu vizează nicio țară anume și nu au legătură cu evenimentele internaționale actuale.
