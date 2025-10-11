Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video NATO începe exercițiul militar nuclear anual "Steadfast Noon". Rutte: "Trebuie să facem acest lucru"

NATO începe exercițiul militar nuclear anual "Steadfast Noon". Antrenamentele vor avea loc în următoarele două săptămâni în patru din țările cu ieșire la Marea Nordului: Olanda, Belgia, Marea Britanie și Danemarca.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 08:26

La amplul exerciţiu vor participa cel puţin 2.000 de militari şi vor fi folosite 70 de aeronave.  

Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a precizat că exercițiul are loc frecvent, nu este legat de incursiunile de drone ruseşti în România și Polonia şi nu presupune folosirea de arme nucleare reale.

Exerciţiile vor începe luni, în Olanda, la baza aeriană Volkel.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cadrul exercițiului vor participa bombardiere, dar și avioane de vânătoare care pot transporta focoase nucleare. Cu toate acestea, nu vor fi utilizate arme sau muniții nucleare reale.

O bună parte din exercițiu se va desfășura în Marea Nordului, departe de Rusia și Ucraina. În cadrul demersului militar vor fi implicate baze forțe ale bazelor militare din Belgia, Olanda, Marea Britanie, dar și Danemarca.

Oficialii NATO nu au făcut precizări referitoare la tipul de scenarii din cadrul exercițiilor de testare a pregătirii nucleare, însă au insistat că ele nu vizează nicio țară anume și nu au legătură cu evenimentele internaționale actuale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nato exercitiu militar nuclear steadfast noon mark rutte
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private?
Observator » Ştiri externe » NATO începe exercițiul militar nuclear anual "Steadfast Noon". Rutte: "Trebuie să facem acest lucru"