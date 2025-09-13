NATO lansează operaţiunea de apărare "Santinela estică" după ce dronele Rusiei au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. Misiunea ar putea fi extinsă şi în România. Decizia vine în condiţiile în care pacea din Ucraina pare tot mai îndepărtată. Donald Trump şi-a pierdut răbdarea cu Vladimir Putin, iar Moscova a pus pe pauză negocierile pentru armistiţiu.

La Misiunea NATO "Santinela Estică" vor participa pentru început Franţa, Marea Britanie, Danemarca şi Germania. Statele Alianţei vor trimite sute de militari, avioane de luptă F-16, Eurofighter şi Typhoon, o fregată, plus sisteme anti-dronă. Operaţiunea va începe în câteva zile.

Lansarea programului a fost salutată şi de ministrul român de externe, Oana Ţoiu, care a repetat că țara noastră este implicată deplin în consolidarea Flancului Estic.

Anunțul a venit după ce zeci de drone lansate de Rusia către Ucraina au pătruns pe teritoriul Poloniei. În premieră, avioanele NATO au doborât mai multe aparate fără pilot, iar Varşovia a activat Articolul 4 al Alianţei şi a declanşat consultări cu statele membre.

Articolul continuă după reclamă

Răspunsul NATO vine în condiţiile în care Donald Trump nu mai speră să negocieze un acord de pace între Moscova şi Kiev.

Preşedintele Statelor Unite a ameninţat din nou cu sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier. Ruptura dintre Moscova şi Washington a fost confirmată şi de Kremlin.

Peste noapte, Rusia a atacat Ucraina cu 164 de drone. Vestea bună este că armata lui Zelenski a oprit complet ofensiva din regiunea Sumî.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰