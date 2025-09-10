NATO este în alertă după ce zeci de drone militare ruseşti au intrat, peste noapte, pe teritoriul Poloniei. Mai multe aparate fără pilot au fost doborâte de avioane de luptă F-16 şi F-35, o premieră în ţările Alianţei. Câteva drone au lovit însă case şi au provocat închiderea aeroporturilor. În replică, Polonia a cerut activarea articolului 4 al Alianţei, care prevede consultări cu aliaţii. Incidentul a fost condamnat de Uniunea Europeană, care promite punerea la punct a unui sistem special antiaerian pe flancul estic. Convocat de ministerul polonez al Afacerilor Externe, însărcinatul cu afaceri rus în Varşovia a oferit un răspuns cinic - "nu există nicio dovadă că dronele erau ruseşti".

Camerele de supraveghere au surprins momentele în care dronele au fost distruse de avioanele de luptă poloneze şi de cele ale Olandei, care efectuează misiuni de poliţie aeriană. Incursiunea aparatelor de zbor ruseşti a început la 23.30, ora locală.

Resturile unei drone au căzut peste o casă din regiunea Lublin şi au găurit acoperişul. Celelalte aparate au picat pe câmpuri, fără a provoca pagube. Mai multe aeroporturi, printre care şi cel din Varşovia, au fost închise temporar.

Guvernul Poloniei s-a reunit de urgenţă. Premierul Donald Tusk a avertizat că Polonia este mai aproape ca oricând după Al Doilea Război Mondial de un conflict armat şi a cerut activarea Articolului 4 al NATO. Acesta prevede că "părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea".

Articolul 4 din Tratatul NATO a fost activat de numai 7 ori, de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice, în 1949. Ultima dată s-a întâmplat în 2022, atunci când România şi alte şapte ţări membre au cerut consultări imediat după invazia Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării susţine însă că dronele Moscovei aveau o rază de acţiune de doar 700 de kilometri, deci nu aveau cum să ajungă în Polonia.

Preşedintele a lăsat să se înţeleagă în ultimele săptămâni că şi-a pierdut răbdarea cu Vladimir Putin, dar nu a anuţat nicio măsură împotriva Rusie. În Europa, Emmanuel Macron a vorbit despre un act pur şi simplu inacceptabil.

Incursiunea rusă din Polonia vine după ce, în ultimele săptămâni, alte drone ale Moscovei au căzut în Polonia şi în Lituania. În ianuarie, un aparat de zbor fără pilot s-a prăbuşit şi în România, în judeţul Tulcea.

Uniunea Europeană promite măsuri imediate.

