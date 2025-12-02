Navă rusească, atacată de ucraineni la 80 de mile de Turcia. Erdogan: "Ameninţă siguranţa navigaţiei"

Turcia a anunțat marți dimineață un nou incident în Marea Neagră, unde un cargobot a fost atacat la aproximativ 80 de mile marine de țărmul său, conform Direcției Generale a Afacerilor Maritime. După ce, recent, două petroliere aparținând flotei-fantomă a Rusiei au fost lovite, de această dată a fost vizat un vas care transporta ulei de floarea-soarelui, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Moscova și Kiev, care continuă să pună în pericol siguranța navigației în zonă, transmite AFP, conform News.ro.

Vas de marfă atacat în Marea Neagră, la 80 de mile de Turcia. Erdogan: "Ameninţă siguranţa navigaţiei" - Hepta

MidVolga 2, care naviga sub pavilion rus, conform site-ului Marine Traffic, "a semnalat că a fost atacat la 80 de mile marine de coastele noastre, în timp ce se îndrepta din Rusia spre Georgia cu o încărcătură de ulei de floarea-soarelui", a precizat pe X DGM, specificând că "cei 13 membri ai echipajului sunt teferi şi nevătămaţi" şi că nava nu a solicitat asistenţă.

"MidVolga-2 se îndreaptă în prezent către portul turc Sinop cu propriile mijloace", adaugă DGM.

Acest nou incident survine după două atacuri cu drone revendicate de Ucraina în zona economică turcă, vineri şi sâmbătă, care au vizat petroliere din "flota fantomă" rusă, supusă sancţiunilor occidentale, cu ajutorul căreia Moscova continuă să exporte petrol rusesc.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denunţat luni o "escaladare îngrijorătoare", considerând că războiul dintre Rusia şi Ucraina "a atins în mod clar o dimensiune în care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră".

"Adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate. De asemenea, urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei în vederea încetării conflictului şi suntem pregătiţi să contribuim cu fiecare ocazie", a adăugat el, în timp ce negocierile dintre Kiev şi Moscova continuă marţi la Moscova în jurul unui plan propus de Statele Unite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰