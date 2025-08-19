Premierul israelian Benjamin Netanyahu îl acuză pe președintele Franței, Emmanuel Macron, că alimentează antisemitismul prin sprijinul său pentru recunoașterea statului Palestina. Într-o scrisoare oficială, Netanyahu afirmă că apelul lui Macron "recompensează teroarea Hamas" și cere acțiuni ferme până la noul an evreiesc.

Netanyahu l-a acuzat pe Macron că "aţâţă focul" împotriva israelienilor într-un moment critic al războiului - Getty Images

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe preşedintele Emmanuel Macron că "aţâţâ focul antisemitismului" în Franţa prin apelul său la recunoaşterea internaţională a statului Palestina, potrivit unei scrisori oficiale adresate şefului statului francez, relatează AFP, citat de News.ro.

"Domnule preşedinte Macron, antisemitismul este un cancer. Se răspândeşte atunci când liderii rămân tăcuţi. Se retrage atunci când liderii acţionează. Vă invit să înlocuiţi slăbiciunea cu acţiunea, calmul cu voinţa, şi să faceţi acest lucru înainte de o dată clară: noul an evreiesc, 23 septembrie 2025", afirmă premierul israelian, în scrisoarea sa datată 17 august şi transmisă marţi agenţiei AFP.

"Sunt îngrijorat de creşterea alarmantă a antisemitismului în Franţa şi de lipsa de acţiuni decisive din partea guvernului dumneavoastră pentru a face faţă acestei situaţii. În ultimii ani, antisemitismul a devastat oraşele franceze", scrie Benjamin Netanyahu. "De la declaraţiile dvs. publice în care aţi atacat Israelul şi aţi anunţat recunoaşterea unui stat palestinian, acesta a crescut", afirmă premierul israelian.

Critici la adresa Parisului

"În urma atacului sălbatic al Hamas împotriva poporului israelian din 7 octombrie 2023, extremişti pro-Hamas şi radicali de stânga au lansat o campanie de intimidare, vandalism şi violenţă împotriva evreilor din toată Europa", o campanie care "s-a intensificat în Franţa" sub mandatul lui Emmanuel Macron, consideră premierul israelian.

El enumeră mai multe incidente recente, printre care vandalizarea intrării în birourile companiei aeriene El Al din Paris, agresiunea asupra unui bărbat evreu în Livry-Gargan sau "agresarea unor rabini pe străzile Parisului".

"Aceste incidente nu sunt izolate. Ele constituie o plagă", afirmă Benjamin Netanyahu.

"Recunoașterea Palestinei recompensează teroarea Hamas"

"Apelul dumneavoastră la un stat palestinian alimentează acest foc antisemit. (...) Acesta recompensează teroarea Hamas, întăreşte refuzul Hamas de a elibera ostaticii, încurajează pe cei care ameninţă evreii francezi şi favorizează ura împotriva evreilor care bântuie acum pe străzile dumneavoastră", acuză în continuare premierul israelian.

Războiul din Fâşia Gaza, declanşat după atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, a reînviat dorinţele internaţionale de recunoaştere a statului Palestina. Franţa, prin vocea preşedintelui Macron, a anunţat la sfârşitul lunii iulie că va recunoaşte statul Palestina în septembrie, cu ocazia celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

