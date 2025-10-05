Benjamin Netanyahu reacţionează după ce Hamas a acceptat planul de pace a lui Donald Trump. Premierul israelian speră să anunţe cât mai repede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza. De asemenea, a promis că Hamas nu va mai deţine arme. Urmează două zile de negocieri cruciale la Cairo, mediate de Statele Unite. Donald Trump şi-a trimis ginerele în Egipt să negocieze cu Hamas eliberarea ostaticilor. Între timp, în întreaga lume au loc manifestaţii pro-palestiniene. 41 de poliţişti au fost răniţi la Roma în urma ciocnirilor cu protestatarii.

Într-un mesaj public, Donald Trump a anunțat că "Israelul a fost de acord cu o linie inițială de retragere, pe care am prezentat-o și transmis-o către Hamas. Când Hamas va confirma, încetarea focului va avea loc imediat".

Totuși, premierul israelian a subliniat că o retragere totală nu este posibilă. "În a doua fază, Hamas va fi dezarmat, iar Fâșia Gaza va fi demilitarizată. Acest lucru se va întâmpla fie pe cale diplomatică, conform planului lui Trump, fie militar, de către noi", a precizat Netanyahu.

El a adăugat că "în urma presiunii militare intensificate și a presiunii diplomatice, Hamas a fost constrâns să accepte planul pe care l-am prezentat".

Trump a transmis un nou mesaj către liderii Hamas: "Apreciez că Israelul a încetat temporar bombardamentele pentru a oferi o șansă finalizării eliberării ostaticilor și a acordului de pace. Hamas trebuie să acționeze rapid".

Preşedintele american a avertizat că, în caz contrar, SUA și Israelul ar putea relua acțiunile militare.

În ciuda apelului său, Apărarea Civilă din enclavă a raportat zeci de atacuri israeliene în orașul Gaza, chiar ieri dimineață.

Negocieri cruciale la Cairo

În următoarele zile, urmează negocieri cruciale la Cairo. Acolo, delegațiile trimise de Israel și Hamas vor discuta despre schimbul de ostatici, sub medierea Statelor Unite. Donald Trump i-a desemnat pe emisarul său Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner, să participe la discuții.

"Intenția noastră, precum și a prietenilor noștri americani, este să limităm aceste negocieri la câteva zile. Și, așa cum ați auzit, Donald Trump a spus clar că nu vom mai tolera nicio întârziere, amânare sau manevre din partea Hamas", a transmis Benjamin Netanyahu.

Într-un interviu acordat publicației Axios, Donald Trump a declarat că i-a spus premierului israelian că "nu are altă opțiune decât să accepte planul de pace al SUA pentru Gaza".

Manifestaţii pro-palestiniene în toată lumea

Între timp, în întreaga lume au avut loc manifestaţii pro-palestiniene. În Spania, Italia, Franța, Grecia, dar și în Malaezia și Noua Zeelandă, milioane de oameni au condamnat în stradă acțiunile Israelului.

Aseară, la Roma, manifestanţii au incendiat mașini și au aruncat cu petarde și sticle în polițiști. 41 de ofițeri au fost răniți. În Italia a fost declanșată o grevă generală în sprijinul palestinienilor.

Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care merg în Peninsulă, sfătuindu-i să evite zonele aglomerate și să respecte indicațiile autorităților locale.

La Tel Aviv, zeci de mii de israelieni au ieșit din nou în stradă pentru a cere finalizarea acordului și instaurarea unui armistițiu durabil.

