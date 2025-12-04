Bradul de Crăciun din Rockefeller Center a fost aprins aseară. Ca în fiecare an, momentul a fost completat de un concert de excepţie.

Impresionantul brad din acest an este decorat cu peste 50.000 de lumini LED multicolore și este încoronat cu o stea Swarovski care cântărește 408 kilograme. Vedeta muzicii country Reba McEntire a prezentat ceremonia transmisă în direct de NBC, preluând ștafeta de la Kelly Clarkson, care a avut acest rol în ultimii ani. Celebrele dansatoare de la Radio City Rockettes, care aniversează 100 de ani de existență, au urcat pe scenă, alături de artiști precum Michael Bublé, Marc Anthony, Halle Bailey, Gwen Stefani și Kristin Chenoweth, informează AP.

Bradul, un molid norvegian de 23 de metri înălțime, a fost tăiat din curtea unei familii din suburbia Albany, aflată la aproximativ 240 de kilometri nord de Manhattan. Judy Russ, proprietara casei, a spus că familia a donat bradul în memoria soțului ei, Dan, care a murit acum cinci ani, la doar 32 de ani. Arborele fusese plantat de străbunicii acestuia în anii 1920.

Bradul va rămâne expus până la mijlocul lunii ianuarie, în fața clădirii Art Deco de la Rockefeller Plaza, cu vedere spre celebrul patinoar al complexului. Ulterior, va fi transformat în lemn și donat organizației Habitat for Humanity, care construiește locuințe accesibile.

Primul brad de Crăciun de la Rockefeller Center a fost ridicat în 1931 de muncitorii centrului, care și-au unit economiile pentru a aduce un strop de bucurie în plină criză economică. Acela era un brad modest, de 6 metri, decorat cu ghirlande făcute manual de familiile muncitorilor.

