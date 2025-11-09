Lumea începe să se pregătească pentru sărbătorile de iarnă! Milioane de oameni au cumpărat deja cadouri şi mâncare pentru Crăciun, magazinele de lux de la Paris au dezvăluit vitrine cu decoraţiuni spectaculoase, iar Londra şi-a aprins iluminatul festiv.

Actorii Kunal Nayyar și Billy Porter au aprins luminile de Crăciun la London Eye. Cei doi apar în producţia Christmas Karma, o nouă abordare a romanului "Colind de Crăciun" de Charles Dickens.

Filmul are premiera în Marea Britanie pe 14 noiembrie. Tot atunci, pentru prima dată în istorie, Palatul Buckingham îşli va deschide porţile pentru un târg de Crăciun. Vizitatorii vor cumpăra cadouri exclusiv cu tematică regală.

Celebrul magazin Printemps Haussmann din Paris a inaugurat vitrinele dedicate Crăciunului. Actriţa Diane Kruger a dezvăluit tematica de anul acesta - "Crăciunul în New York". Designerii au integrat în decor inclusiv o cafenea și un taxi galben emblematic.

Articolul continuă după reclamă

Şi dacă tot vorbim de americani, la New York va putea fi văzut un grandios show oferit de celebra trupă de cabaret Rockettes.

Acum, mirosul bradului îl simt cel mai bine silvicultorii din Germania care au început să pregătească pomii sub care vom găsi cadourile lui Moş Crăciun. Nu mai puţin de opt soiuri de conifere vor fi recoltate din peste 300 de hectare de pădure.

Şi Italia este cuprinsă de febra cumpărăturilor. Şase milioane de italieni au cumpărat deja cadourile pe care le vor oferi celor dragi. Iar peste 5 milioane de oameni şi-au făcut încă de pe acum provizii alimentare pentru sărbătoarea Crăciunului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰