Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Neymar va moşteni aproape un miliard de euro de la un bărbat pe care nu l-a cunoscut

Averea fobalistului Neymar continuă să crească vertiginos. Starul brazilian va moşteni aproape un miliard de euro de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată.

de Redactia Observator

la 06.09.2025 , 20:54

Fanul misterios este un om de afaceri din Brazilia care nu avea copii şi era necăsătorit. El a decis să-i lase toată averea prin testament.

Moştenirea include numeroase active, inclusiv proprietăţi, investiţii şi acţiuni la mari companii. Omul de afaceri şi-a autentificat testamentul în iunie 2025 în prezenţa a doi martori.

Într-un document legal, bărbatul neidentificat a declarat că este "în plină judecată, lipsit de orice constrângere sau inducere", şi că decizia a fost luată numai din cauza "identificării sale cu jucătorul".

Articolul continuă după reclamă

Omul de afaceri a spus că "îl admiră pentru legătura sa strânsă cu familia, în special cu tatăl lui, care-i reaminteşte de relaţia pe care el a avut-o cu părintele său".

Dacă nu vor fi contestaţii în instanţă de la rude îndepărtate, fotbalistul de 33 de ani îşi va tripla practic averea prin această donaţie.

Neymar este considerat deja unul dintre cei mai bogați sportivi din lume.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

neymar mostenire fan fotbalist testament
Înapoi la Homepage
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor?
Observator » Ştiri externe » Neymar va moşteni aproape un miliard de euro de la un bărbat pe care nu l-a cunoscut