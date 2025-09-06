Averea fobalistului Neymar continuă să crească vertiginos. Starul brazilian va moşteni aproape un miliard de euro de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată.

Fanul misterios este un om de afaceri din Brazilia care nu avea copii şi era necăsătorit. El a decis să-i lase toată averea prin testament.

Moştenirea include numeroase active, inclusiv proprietăţi, investiţii şi acţiuni la mari companii. Omul de afaceri şi-a autentificat testamentul în iunie 2025 în prezenţa a doi martori.

Într-un document legal, bărbatul neidentificat a declarat că este "în plină judecată, lipsit de orice constrângere sau inducere", şi că decizia a fost luată numai din cauza "identificării sale cu jucătorul".

Articolul continuă după reclamă

Omul de afaceri a spus că "îl admiră pentru legătura sa strânsă cu familia, în special cu tatăl lui, care-i reaminteşte de relaţia pe care el a avut-o cu părintele său".

Dacă nu vor fi contestaţii în instanţă de la rude îndepărtate, fotbalistul de 33 de ani îşi va tripla practic averea prin această donaţie.

Neymar este considerat deja unul dintre cei mai bogați sportivi din lume.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰