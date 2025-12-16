Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, la Helsinki: Sunt pesimist că Rusia vrea pace în perioada imediat următoare

Nicușor Dan a declarat, la Helsinki, că este pesimist privind intenția Rusiei de a încheia o pace în perioada următoare. Şeful statului a adăugat, înaintea Summitului Statelor UE de pe Flancul de Est, că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei "un spate în negocierile pe care le desfăşoară".

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 12:43
"Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediată după război.

Eu, personal, sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta", a spus șeful statului.

El a amintit, referitor la reuniunea la care participă în Finlanda, că există atât în cadrul NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene mai multe programe pentru Flancul Estic și "scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza între țările din Flancul Estic aceste programe și în special Programul european dedicat Flancului Estic".

Mai mult, Nicușor Dan a evidențiat că în cadrul NATO și corespondent în planuri aprobate de CSAT "există toate scenariile posibile, numai că ce e important pentru noi acum este, pe de o parte, să sprijinim Ucraina să păstreze linia frontului și în tot acest timp, ani, care urmează, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențial de agresiune viitoare". 

