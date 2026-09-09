Nicolas Cage s-a trezit cu o groapă uriașă în fața vilei. Surparea a provocat și o scurgere de gaze

Un crater uriaș s-a format în fața vilei de pe malul oceanului deținută de actorul Nicolas Cage, în Malibu, California. O parte din aleea care ducea spre garaj s-a prăbușit, iar incidentul a provocat și avarierea unei conducte de gaze. Echipele de intervenție au fost chemate la fața locului pentru a securiza zona.

Groapă de 9 metri în fața vilei lui Nicolas Cage. Surparea a provocat și o scurgere de gaze - Sursa: X/ @ItsAndyMac_

Prăbușirea s-a produs marți dimineață, pe fondul vremii severe și al eroziunii de coastă din această zonă. Valurile puternice și ploile din ultimele zile au afectat mai multe proprietăți de pe litoralul Californiei, relatează The Independent.

Crater de aproape nouă metri în fața proprietății

Imaginile surprinse la fața locului arată cum asfaltul și betonul s-au rupt și au dispărut în groapa formată chiar în apropierea garajului. Craterul măsoară aproximativ 9 pe 9 metri, iar în interior au ajuns bucăți de beton și alte materiale aflate în zonă.

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Proprietatea este situată chiar lângă ocean, iar fotografiile aeriene arată cât de aproape a ajuns prăbușirea de structura casei. Autoritățile consideră că eroziunea costieră a avut un rol important în formarea craterului, după mai multe zile cu valuri puternice și condiții maritime dificile.

Prăbușirea a avariat și conducta de gaze

Pompierii au ajuns la proprietate după ce au fost alertați în legătură cu o posibilă avarie la conducta de gaze. Compania locală de utilități a intervenit pentru a controla scurgerea și a oprit temporar alimentarea cu gaze pe o porțiune a străzii, ca măsură de precauție.

Incidentul nu a provocat victime. Locuința nu era ocupată în momentul prăbușirii, iar zona a fost izolată pentru ca echipele să poată evalua stabilitatea terenului și pagubele produse.

Nicolas Cage a cumpărat proprietatea în 2024

Nicolas Cage ar fi cumpărat vila din Malibu în 2024, pentru aproximativ 10,5 milioane de dolari. Proprietatea are vedere directă la ocean și se află într-o zonă exclusivistă de pe coasta Californiei.

Prăbușirea aleii vine într-un moment în care mai multe zone de coastă din sudul Californiei sunt afectate de valuri puternice, ploi și eroziune. Autoritățile din Malibu au impus restricții de acces pentru mai multe locuințe din zonă, pe fondul riscului de noi prăbușiri.

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