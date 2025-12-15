Președintele Nicușor Dan începe luni o vizită oficială în Finlanda, urmând ca marți să participe, alături de liderii din Suedia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Germania și Bulgaria, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic. Evenimentul, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, are ca scop stabilirea unui acord pentru întărirea cooperării în domeniul apărării și adoptarea unei poziții comune în cadrul Uniunii Europene, informează News.ro.

Nicușor Dan se întâlnește azi cu premierul Finlandei, cu o zi înainte de summitul UE de la Helsinki - Hepta

În prima zi a vizitei, preşedintele are pe agendă întrevederi cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, cu premierul Petteri Orpo, cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti, unde va rosti şi o alocuţiune. Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că grupul ţărilor din Uniunea Europeană situate cel mai aproape de Rusia va începe să lucreze pentru a consolida apărarea blocului împotriva vecinului său beligerant din est.

Conform agendei anunţate de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 15.00, preşedintele are programată o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale.

Două ore mai târziu, preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, la reşedinţa oficială a acestuia.

Articolul continuă după reclamă

Programul zilei de luni se încheie, la ora 18.15, cu întâlnirea cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Finlanda, la Ambasada României din Helsinki, unde va rosti o alocuţiune.

Marţi, preşedintele face o vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland.

La ora 11.00, preşedintele participă,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo.

Va avea loc o primă sesiune de lucru pe tema "The EU’s Support for the Eastern Flank Countries", urmată de un dejun de lucru pe tema "The Security Environment of the Eastern Flank", de o sesiune de lucru pe tema "Securing the Eastern Flank - A Way Forward" şi de o conferinţă de presă comună a liderilor participanţi la Summit.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că summitul flancului estic pe care îl convoacă marţi la Helsinki are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE. La reuniune participă liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României şi Bulgariei.

"Rusia reprezintă o ameninţare astăzi, mâine şi pe termen lung", a declarat Orpo. "Cea mai mare presiune se exercită asupra graniţelor estice ale Europei", a adăugat el, citat de Bloomberg.

Liderii doresc să "transmită un mesaj clar Bruxelles-ului" şi să obţină fonduri pentru proiecte, a explicat premierul finalndez.

Iniţial, există 1,5 miliarde de euro pentru proiecte-pilot, dar în următorul buget multianual care începe în 2027, fondurile pentru apărare ar putea ajunge la 135 de miliarde de euro, a spus Orpo. Grupul de ţări pe care îl convoacă intenţionează să solicite fonduri pentru a le utiliza în apărarea flancului estic, inclusiv îmbunătăţiri ale securităţii frontierelor, apărării aeriene, detectării şi contracarării dronelor şi dezvoltării forţelor terestre, a arătat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰