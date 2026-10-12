Nigel Farage doreşte să abolească sistemul de azil în UK. Solicitanţii ar putea fi expulzaţi imediat din ţară

Liderul partidului naţionalist britanic Reform UK, Nigel Farage, a declarat luni că va aboli sistemul de azil dacă va ajunge la putere, o politică care va duce la anularea "tuturor cererilor în curs şi viitoare", relatează AFP.

"Trebuie să sfârşim cu această escrocherie reprezentată de sistemul de azil şi să punem capăt acestui racket", a declarat artizanul Brexitului într-un discurs la Hythe, mic oraş de coastă din Kent, regiune unde sosesc cele mai multe ambarcaţiuni cu migranţi după ce traversează Canalul Mânecii.

Nigel Farage promite "să abolească sistemul de azil, ceea ce ar duce la anularea tuturor cererile în curs şi viitoare şi i-ar face pe solicitanţi pasibili imediat de expulzare", potrivit unui comunicat. În discursul său, el a precizat că şi-ar dori "să pună capăt sistemului de azil pentru o perioadă de până la cinci ani".

"Trăim de acum într-o situaţie de urgenţă în materie de securitate naţională", a afirmat Nigel Farage, care cu acest anunţ atinge o nouă etapă în respingerea imigraţiei.

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Reform este în pierdere de viteză după ce a fost în fruntea intenţiilor de vot în sondaje timp de luni de zile. Rămâne totuşi pe locul doi, în spatele laburiştilor şi în faţa conservatorilor, potrivit unui sondaj realizat la începutul lunii octombrie de Institutul More in Common. Următoarele alegeri în Regatul Unit nu sunt prevăzute înainte de 2029.

Reform se confruntă de asemenea cu concurenţa micului partid de extremă dreaptă Restore Britain, care pledează pentru măsuri deosebit de radicale împotriva migranţilor.

Formaţiunea Reform se află de asemenea în centrul unei anchete poliţieneşti privind finanţarea sa, iar o procedură îl vizează pe Nigel Farage pentru o donaţie nedeclarată de cinci milioane de lire. Acesta neagă orice acţiune ilegală.

Cererile de azil au scăzut cu 21% în Marea Britanie între sfârşitul lunii iunie 2025 şi sfârşitul lunii iunie 2026, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2022, potrivit datelor oficiale. În total, 85.891 de persoane au cerut azil în Marea Britanie în această perioadă.

Conform Convenţiei de la Geneva, ratificată de Regatul Unit, este ilegal să împiedici depunerea unei cereri de protecţie internaţională de către un solicitant de azil care a fugit din ţara sa din cauza persecuţiilor, notează AFP.