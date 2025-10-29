Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, a descris miercuri drept "îngrozător" numărul de peste 100 de palestinieni uciși în urma atacurilor recente ale Israelului asupra Fâșiei Gaza și a făcut apel la toate părțile implicate să nu lase șansa păcii să se piardă, relatează AFP, conform Agerpres.

Noi atacuri israeliene în Gaza, soldate cu peste 100 de victime. ONU: Situația este îngrozitoare - Hepta

"Informaţiile care vorbesc despre mai mult de 100 de palestinieni ucişi de loviturile aeriene israeliene care au ţintit locuinţe, corturi cu persoane strămutate şi şcoli în Fâşia Gaza, după moartea unui soldat israelian, sunt îngrozitoare", a declarat Înaltul Comisar într-un comunicat.

Israelul a declarat că a lovit zeci de ţinte ale Hamas după moartea unui soldat, Fâşia Gaza cunoscând noaptea cea mai sângeroasă de la intrarea în vigoare, la începutul lui octombrie, a armistiţiului negociat de SUA.

"Legile războiului sunt foarte clare în ce priveşte importanţa primordială de a proteja civilii şi infrastructurile civile', a subliniat responsabilul ONU. 'Este dureros că aceste morţi intervin în timp de populaţia din Gaza (...) începea să creadă că exista o speranţă ca violenţele să ia sfârşit", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

"Ultimii doi ani au adus suferinţe şi o durere de nedescris, precum şi distrugerea totală a Gazei", a mai arătat Înaltul Comisar pentru drepturile omului. "Nu trebuie să lăsam să treacă această ocazie de pace şi această cale spre un viitor mai just şi mai sigur", a pledat el.

Pe de altă parte, armata israeliană a anunţat miercuri după-amiază că a executat o 'lovitură ţintită' asupra unui depozit de arme în nordul Fâşiei Gaza, pentru "a elimina o ameninţare de atac terorist".

"În urmă cu puţin timp, armata a efectuat o lovitură de precizie în regiunea Beit Lahia, în nordul Fâşiei Gaza, vizând o infrastructură teroristă unde erau depozitate arme şi mijloace aeriene destinate să fie utilizate pentru un atac terorist iminent contra soldaţilor şi a statului Israel", afirmă un comunicat militar.

Mai devreme în cursul zilei, armata israeliană anunţase o revenire la încetarea focului în vigoare din 10 octombrie în enclava palestiniană.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰