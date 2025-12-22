The Economist: Cine ar interveni în cazul unei invazii a Chinei în Taiwan

" Elefantul din încăpere ", a recunoscut Emmanuel Macron, președintele Franței, vorbind în fața unui public format din mari experți în apărare la Dialogul Shangri-La din Singapore pe 30 mai, " este ziua în care China decide o operațiune [militară] de amploare ".

Ar interveni Franța în prima zi a unui astfel de război, a reflectat el? "Aș fi foarte precaut astăzi", a răspuns la acel moment preşedintele Franţei, conform Economist.

Ambivalența lui Macron este larg împărtășită. Dacă China ar invada Taiwanul, nimeni nu este sigur cum s-ar alinia celelalte țări.

Un nou document al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană (CNAS), un think-tank din Washington, examinează această întrebare. Dacă America ar rămâne în afara războiului, sugerează acesta, toți ceilalți ar face-o. Vorbind la Singapore, Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a încercat să risipească acest gând. "Orice încercare a Chinei comuniste de a cuceri Taiwanul prin forță ar avea consecințe devastatoare", a spus el. "Scopul nostru este să prevenim războiul, să facem costurile prea mari."

În practică, mulți aliați asiatici se tem că America devine din ce în ce mai ezitantă în această chestiune. Anul trecut, Donald Trump a spus că "va trebui să negocieze lucrurile" înainte de a veni în ajutorul insulei; unii din Pentagon îi văd pe taiwanezi poate chiar ca pe o cauză pierdută, notează publicaţia.

Dacă America intervine, cei mai grav afectați doi aliați ar fi Japonia și Filipine. Niciuna dintre țări nu ar fi însă entuziasmată de implicarea directă.

Participarea Japoniei ar fi puțin probabil să meargă mult mai departe decât patrule submarine sau atacuri cu rachete, susține CNAS. Filipine, care are 175.000 de cetățeni în Taiwan, ar fi și mai precaută.

Toate acestea ar depinde de China, dacă ar ataca mai întâi bazele americane din aceste două țări pentru a preveni implicarea americană sau dacă s-ar abține, sperând să asigure neutralitatea americană.

Un al doilea grup de țări - Coreea de Sud, Australia și India - ar fi mai izolate. Dar America ar pune presiune pe fiecare dintre ele pentru a ajuta. Preocuparea imediată a Coreei de Sud ar fi descurajarea Coreei de Nord de la exploatarea oricărei diversiuni a forțelor americane. Țara ar putea oferi "sprijin în zona de fond", cum ar fi asistență logistică, consideră CNAS.

Australia a devenit, de asemenea, o bază din ce în ce mai importantă pentru forțele americane. Nu s-a angajat oficial să se alăture unui război pentru Taiwan, nici măcar în privat. Însă oficialii australieni recunosc că relația lor cu America, inclusiv pactul AUKUS privind submarinele nucleare, ar putea fi în pericol dacă ar rămâne în afara ei. India s-ar concentra aproape sigur pe apărarea frontierei sale terestre cu China, dar America s-ar putea baza probabil pe cooperarea în domeniul informațiilor și al războiului antisubmarin.

Apoi, există Asia de Sud-Est. Aproximativ 900.000 de deținători de pașapoarte din regiune locuiesc și lucrează în Taiwan, notează CNAS, reprezentând 90% din cetățenii străini de acolo. Multe țări ar încerca probabil să rămână neutre, nu în ultimul rând pentru că China este de departe cel mai important partener comercial pentru cea mai mare parte a regiunii. Dar America ar insista probabil pentru accesul la bazele aeriene și navale din Thailanda și Singapore.

Dar Europa? Franța și Italia au trimis recent portavioane în regiune; Marea Britanie are unul pe drum. În privat, europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de o invazie chineză a Taiwanului. Câteva ar putea oferi capabilități cibernetice și spațiale. Mai importantă ar fi o decizie a UE de a impune sancțiuni Chinei.

În special, scrie Agathe Demarais de la Consiliul European pentru Relații Externe, un alt think-tank, o interdicție asupra importurilor chinezești în Europa "ar putea schimba regulile jocului". Deocamdată, aceasta este o sarcină extrem de dificilă.

