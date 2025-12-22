Noi detalii ies la iveală în ancheta atacului terorist de pe plaja Bondi din Sydney, soldat cu 15 morți. Potrivit documentelor judiciare, cei doi autori, tată și fiu, s-ar fi antrenat în Australia înainte de a deschide focul la o sărbătoare evreiască. Între timp, premierul australian Anthony Albanese și-a cerut scuze comunității evreiești și a anunțat înăsprirea legislației privind armele și discursul instigator la ură.

Autorii atacului terorist de pe plaja Bondi s-au antrenat în Australia. Înainte, au fost "în recunoaştere" - arhivă

Conform documentelor judiciare puse la dispoziția presei luni, poliția susține, de asemenea, pe baza unor înregistrări video recuperate, că cei doi autori ai masacrului, tată și fiu, i-au denunțat pe "sioniști" în timp ce stăteau așezați în fața unui steag al grupării jihadiste Stat Islamic, transmite Agerpres.

Recunoașteri înainte de atac

Cei doi bărbați, Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, un indian care a intrat în Australia cu viză în 1998, și fiul său, Naveed Akram, născut în țară în urmă cu 24 de ani, vizitaseră de asemenea, "în recunoaștere", locul crimei de pe această plajă legendară, renumită în Australia și în întreaga lume, cu câteva zile înainte de 14 decembrie, conform autorităților polițienești și judiciare.

Atacatorii au deschis focul pe 14 decembrie, cu puțin timp înainte de ora 19:00, în timpul unei adunări pentru sărbătoarea evreiască Hanuka, ce se desfășura pe plajă și unde se strânseseră mii de oameni, inclusiv înotători, trecători și participanți la eveniment.

În timp ce tatăl, Sajid Akram, a fost împușcat mortal de poliție, fiul său, Naveed, a fost transferat luni într-o închisoare, de la spitalul unde era tratat, a declarat poliția. El este inculpat pentru terorism și 15 crime.

Probe găsite de anchetatori

Conform acelorași documente de anchetă, poliția a dezvăluit și o înregistrare video găsită pe un telefon mobil în care Sajid și Naveed Akram sunt văzuți stând așezați în fața unui steag al grupării Stat Islamic, recitând un pasaj din Coran și denunțând "sioniștii".

Un steag al Statului Islamic a fost găsit și în mașina lor la scurt timp după atac.

Conform acestor documente judiciare, Sajid și Naveed Akram au efectuat, de asemenea, recunoașteri pe plaja Bondi cu câteva zile înainte de atac.

Scuzele premierului australian

Huiduit duminică în timpul comemorării naționale din Sydney, la o săptămână după masacru, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat luni că "îi pare rău pentru ceea ce au îndurat comunitatea evreiască și națiunea noastră în ansambl", cerând în același timp sprijin de la întreaga clasă politică pentru a "introduce o infracțiune agravată pentru cei care propovăduiesc ura".

Conform estimărilor oficiale, imensa țară-continent are cel puțin 110.000 de australieni evrei.

"Nu vom lăsa teroriștii inspirați de Statul Islamic să câștige. Nu îi vom lăsa să ne divizeze societatea, și vom depăși această încercare împreună", a declarat Anthony Albanese.

Legi mai dure privind armele și simbolurile teroriste

Statul New South Wales, a cărui capitală este Sydney, a introdus luni o nouă legislație, descrisă ca fiind "cea mai strictă din țară". Atfel numărul de arme de foc pe care o persoană le poate deține va fi limitat la patru. Cei scutiți, cum ar fi fermierii, vor avea voie să dețină până la 10 arme de foc.

Administrația locală estimează că există 1,1 milioane de arme de foc în circulație în acest stat, cel mai populat din Australia.

Legea ar interzice, de asemenea, afișarea de "simboluri teroriste", inclusiv a steagului Statului Islamic.

Autoritățile vor putea, totodată, interzice demonstrațiile timp de până la trei luni după un atentat.

Noi reforme anunțate de autorități

Chris Minns, premierul statului New South Wales, a declarat luni că are în vedere și o legislație mai strictă privind discursul instigator la ură în 2026, inclusiv legi împotriva sloganurilor care îndeamnă la o "intifadă globală".

Guvernul federal australian a anunțat, de asemenea, un pachet de reforme privind deținerea de arme de foc și legi privind discursul instigator la ură, precum și o revizuire a poliției și a serviciilor de informații.

După ce a anunțat planuri de consolidare a legislației australiene împotriva extremismului, prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat vineri un program de răscumpărare a armelor de foc aflate în circulație.

El a subliniat că "nu există niciun motiv pentru care cineva care locuiește în suburbiile orașului Sydney ar trebui să aibă nevoie de atâtea arme", referindu-se la cele șase arme de foc deținute legal de unul dintre atacatori.

Aceasta este cea mai mare achiziție de arme din 1996, când Australia a înăsprit reglementările privind armele în urma unui masacru în care au fost ucise 35 de persoane în Port Arthur.

