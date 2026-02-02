Epstein ar fi fost agent FSB sau Mossad, implicat într-o amplă operațiune de șantaj sexual cu kompromat

Presa britanică speculează că Jeffrey Epstein ar fi putut fi agent rus, implicat într-o amplă operațiune globală de șantaj sexual (bazată pe "kompromat"), cu legături directe cu Vladimir Putin și oficiali ai Kremlinului. Deși milionarul american, acuzat că a condus o vastă rețea de trafic sexual implicând minore, pare să fi încercat să obțină întâlniri cu Vladimir Putin, nu există dovezi că cei doi s-au și întâlnit.

Milioanele de documente legate de dosarele Epstein, publicate săptămâna trecută de guvernul SUA, conțin mii de referințe la Rusia și Vladimir Putin, alături de zeci de nume ale unor personalități americane și internaționale. Presa britanică speculează că infractorul sexual Jeffrey Epstein ar fi colaborat cu servicii secrete, precum FSB din Rusia sau Mossad din Israel, relatează The Telegraph.

Planul lui Epstein ar fi fost acela de a oferi femei tinere, inclusiv din Rusia, unor personalități influente -vedete, miliardari, politicieni - cu scopul de a le compromite și șantaja, în cadrul a ceea ce o sursă din zona serviciilor de informații britanice numește "cea mai mare operațiune de honey-trap (n.r. folosirea femeilor pentru şantaj şi spionaj) din lume".

Epstein, legături cu Rusia și Israel: suspiciuni de spionaj și tentative repetate de întâlnire cu Putin

Potrivit sursei citate, e-mailurile publicate recent arată cum Jeffrey Epstein i-a propus, în 2010, fostului prinț Andrew să ia cina cu o tânără, asigurându-l că aceasta este "rusoaică, frumoasă și de încredere". "Am o prietenă despre care cred că ți-ar plăcea să ieși la cină cu ea". Documentele arată că printre femeile pe care Epstein le oferea pentru sex bărbaților bogați și influenți din întreaga lume se aflau și tinere rusoaice.

Ziarul britanic speculează că este posibil ca Epstein să fi fost un agent al Moscovei. În noua tranșă de documente, numele lui Vladimir Putin apare menționat de 1.056 de ori, iar alte peste 9.000 de referințe includ Moscova. De exemplu, într-un e-mail se sugerează că Epstein ar fi cerut audiențe la președintele rus, inclusiv după ce milionarul american fusese condamnat, în 2008, pentru recrutarea unui minor în scopul prostituției.

În 2010, Epstein i-a scris într-un e-mail unui asociat că îl poate ajuta să obțină o viză pentru Rusia, explicând: "Am un prieten al lui Putin. Să-l întreb?". Experții citați de The Telegraph au sugerat că recrutarea escortelor ruse indică faptul că Epstein ar fi condus o clasică operațiune de "kompromat", adică atrăgea magnați, moguli media, oameni de stat și politicieni în relații sexuale cu aceste femei, relații care ar fi fost apoi înregistrate pentru șantaj.

Într-un e-mail din 2015, trimis de Epstein lui Serghei Beliakov, pe atunci adjunct al ministrului rus al dezvoltării economice și absolvent al academiei FSB, serviciul rus de informații, Epstein îl avertiza că "o fată rusoaică din Moscova… încearcă să șantajeze un grup de oameni de afaceri puternici din New York. Este rău pentru afaceri pentru toată lumea implicată".

Într-un e-mail ulterior, Epstein pare să sugereze un plan pentru a gestiona situația și a bloca tentativa de șantaj. Ar fi luat în calcul o plată de 50.000 de dolari pe lună. E-mailurile recent publicate dezvăluie eforturile depuse de Epstein și apropiații săi pentru a recruta tinere rusoaice atrăgătoare, inclusiv solicitări de zboruri pentru modele și escorte din Moscova către Paris și din Moscova către New York.

Într-un e-mail din 2010, adresat unei persoane al cărei nume a fost cenzurat, Epstein scria: "Mâine organizez o cină pentru niște fete rusoaice noi… ne vedem la 10". În 2012, a primit un mesaj în care i se spunea: "Am două fete rusoaice pentru tine, una de 21 de ani, cealaltă de 24. Una slabă, cealaltă cu forme și super drăguță".

Într-un e-mail din 2013 apare afirmația că Bill Gates ar fi avut nevoie de medicamente "pentru a face față consecințelor sexului cu fete rusoaice" și că fondatorul Microsoft ar fi încercat să ascundă o boală cu transmitere sexuală față de soția sa de atunci, Melinda. Un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a catalogat afirmațiile drept "absolut absurde și complet false".

"Îi ai pe Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton și pe toți ceilalți puși în situații compromițătoare pe o insulă plină de tehnologie. Este cea mai mare operațiune de honey-trap din lume", a declarat pentru tabloidul britanic Daily Mail o sursă din zona serviciilor de informații. Toți cei menționați neagă implicarea în fapte ilegale.

Epstein ar fi fost recrutat în lumea spionajului de Robert Maxwell

Există speculații potrivit cărora Jeffrey Epstein ar fi făcut parte dintr-o operațiune de tip "kompromat" a rușilor. "Epstein ar fi avut contacte cu oficiali ruși și cu Putin însuși. Multe dintre fetele sale erau rusoaice. Elita occidentală puternică a făcut parte din anturajul său. Care sunt șansele să nu fi fost o clasică operațiune rusă de kompromat - iar Departamentul de Justiție să ignore elefantul din cameră?", a întrebat Tanya Kozyreva, jurnalistă din Kiev specializată în corupția la nivel înalt.

Un presupus scenariu ar fi acela că Epstein ar fi fost recrutat în lumea spionajului de Robert Maxwell, un mogul media din Marea Britanie, despre care se crede că a lucrat pentru Mossad. Cei doi ar fi fost puși în legătură de un magnat din industria petrolului, aflat pe statul de plată al serviciilor de informații ruse.

Fiica lui Maxwell, Ghislaine, a devenit partenera lui Epstein. Britanicul a murit în 1991 după ce ar fi căzut de pe iahtul său în Atlantic. Se crede că ar fi fost ucis de agenți israelieni. Într-un e-mail din 2018, Epstein cita o investigație publicată de The Mirror, care susținea că Maxwell ar fi amenințat Mossadul, iar spionajul israelian l-ar fi asasinat. Potrivit ziarului britanic, Maxwell ar fi cerut 400 de milioane de lire sterline pentru a nu dezvălui secretele pe care le deținea, având acces la Downing Street-ul lui Margaret Thatcher, la Casa Albă a lui Ronald Reagan, la Kremlin și la centrele de putere din Europa.

S-a întâlnit sau nu Epstein cu Putin?

Până în 2011, Epstein și-ar fi construit relații atât de solide cu rușii încât ar fi avut întâlniri programate cu Vladimir Putin. În septembrie acel an, a primit un e-mail despre o posibilă "întâlnire cu Putin" în timpul unei vizite viitoare în Rusia. Documentele mai sugerează o altă întâlnire planificată în 2014, care ar fi fost anulată după doborârea avionului Malaysia Airlines de către separatiști susținuți de Rusia deasupra Ucrainei.

În alte e-mailuri, Epstein îi spunea lui Thorbjørn Jagland, fost secretar general al Consiliului Europei, că îl poate sfătui pe Putin despre cum să gestioneze relația cu Donald Trump înaintea unui summit la Helsinki. Epstein afirma într-un e-mail că îi poate oferi "informații utile" ministrului rus de externe, Serghei Lavrov: "Nu este complicat. El [Trump] trebuie să pară că obține ceva. Atât".

Documentele recente sugerează că agențiile occidentale de informații suspectau o legătură a lui Epstein cu Mossadul. FBI a fost informat de o sursă că "Epstein era apropiat de fostul premier israelian Ehud Barak și a fost instruit ca spion sub îndrumarea lui". Într-un memorandum declasificat, FBI spune că o sursă confidențială "a ajuns la convingerea că Epstein era un agent recrutat de Mossad". Ehud Barak, care a lucrat anterior în serviciile de informații militare israeliene, a vizitat de peste 30 de ori reședința lui Epstein din New York între 2013 și 2017.

