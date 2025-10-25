"Coaliţia de Voinţă" s-a reunit la Londra şi a promis că va creşte presiunea economică asupra Rusiei. Marea Britanie va trimite Ucrainei aproximativ 5000 de rachete noi, iar Franța va furniza, la rândul ei, alt rând de avioane de vânătoare Mirage. Prin videoconferinţă a participat şi Nicuşor Dan care crede că sancţiunile impuse de SUA şi UE vor duce la încheierea războiului.

Imediat după summitul de la Bruxelles, aliaţii din 'Coaliţia de Voinţă' s-au înţeles asupra unui plan concret pentru a ajuta Kievul. În cadrul întrunirii de la Londra, premierul britanic, Keir Starmer, a promis că va face în aşa fel încât să elimine petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa internaţională. Iar asta nu e tot.

Franța va furniza şi ea Ucrainei avioanele de vânătoare Mirage în următoarele zile, precum și rachete antiaeriene Aster.

Şi problema trimiterii de rachete Tomahawk a revenit pe agenda. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, în urma discuţiilor pe care le-a avut la Casa Albă cu Donald Trump, ideea e încă examinată la sânge.

Preşedintele României a participat şi el la şedinţă, prin videoconferinţă. Nicuşor Dan a scris pe platforma X că toţi liderii sunt de acord că sancţiunile impuse de Statele Unite şi Uniunea Europeană vor spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Prezent a fost şi Volodimir Zelenski care i-a arătat premierului Starmer o nouă dronă pentru interceptare.

Înainte de şedinţa Coaliţiei, preşedintele ucrainean a fost primit de Regele Charles la Palatul Windsor.

Între timp, reprezentantul special al Kremlinului pe probleme economice, Kirill Dmitriev, a ajuns în Statele Unite pentru a vorbi cu oficiali americani despre relaţia dintre cele două ţări.

