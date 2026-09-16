Creatorul serialului "Peppa Pig" a fost jefuit de o grupare infracţională de români, care a pătruns în vila sa din Marea Britanie şi a furat bunuri în valoare de 65.000 de lire sterline. Pe 14 februarie 2026, Mark Baker şi soţia sa au plecat de acasă în jurul orei 19 şi au încuiat uşile - însă nu au activat corect sistemul de alarmă. Când s-au întors, după doar o oră şi jumătate, au descoprit că au fost jefuiţi: dispăruseră 15 genți de designer, un ceas Rolex și mai multe bijuterii, scrie Daily Mail.

Doi români l-au jefuit pe co-creatorul Peppa Pig. Au plecat cu bunuri de 65.000£. După 3 zile au comis alt jaf - Instagram/@nftsfilmtv & DailyMail

Jaful a fost comis de doi români: Radu Dogaru, în vârstă de 41 de ani, și Adrian Alempi, de 34 de ani. Hoţii au intrat şi au ieşit din locuinţă printr-o fereastră de la primul etaj. Ulterior, au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce cărau un geamantan Louis Vuitton în gara Claygate din Surrey.

Cei doi nu s-au mulţumit să-l jefuiască doar pe creatorul desenului animat. Trei zile mai târziu, cei doi s-au deplasat la o locuință de mari dimensiuni din Kingston upon Thames, în sud-vestul Londrei. Proprietarul era plecat în Ungaria, însă a primit pe telefon o alertă de la sistemul de securitate al casei, care îl anunța că cineva intrase prin efracție.

Acolo, Dogaru şi Alempi au deschis cu forţa un seif în care se aflau lingouri de aur, bijuterii, bani în dolari, lire sterline și euro, pașapoarte și alte bunuri.

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"Victima și-a contactat vecinii și poliția. Vecinul său a mers la casă și a găsit mai multe sertare deschise. L-a rugat să verifice seiful, însă acesta fusese scos, iar pe podea se aflau bucăți de lemn", transmit autorităţile britanice, potrivit Daily Mail.

Dogaru și Alempi au fost ulterior arestați de poliție în timp ce se urcau într-un autobuz. Mai multe bunuri furate de la Mark Baker au fost găsite în timpul unei percheziții ulterioare la locuința lui Dogaru.

Dogaru şi Alempi, autorii unuia dintre cele mai mari furturi de artă din lume

Instanța a aflat că cei doi fuseseră condamnați anterior la închisoare în Olanda pentru rolurile lor într-unul dintre cele mai mari furturi de artă din lume, când opere semnate de Monet, Picasso, Gauguin și Lucian Freud au fost furate în mai puțin de trei minute de la galeria Kunsthal din Rotterdam, în 2012.

Majoritatea capodoperelor, asigurate pentru 24,4 milioane de dolari, nu au mai fost recuperate niciodată.

Şi-au ispăşit pedepsele, iar apoi s-au mutat în UK

Dogaru a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare în noiembrie 2013, iar Alempi, cunoscut și sub numele de Adrian Procop, a primit aceeași pedeapsă, de șase ani și opt luni. După ce și-au ispășit pedepsele, cei doi au călătorit în Marea Britanie, unde și-au continuat activitatea infracțională, de această dată vizând proprietarii unor locuințe de lux.

Ambii au pledat vinovat pentru câte două capete de acuzare de furt prin efracție. Alempi a pledat, de asemenea, vinovat pentru intrarea ilegală în Marea Britanie la 13 februarie, cu o zi înainte ca locuința lui Mark Baker să fie vizată, încălcând un ordin de expulzare. El a fost condamnat la cinci ani de închisoare, în timp ce Dogaru a primit o pedeapsă de patru ani.

Un alt român, complice. Bunurile furate erau scoase la licitaţie

Un al treilea membru al grupării, Alexandru Tepeluș, în vârstă de 33 de ani, a primit o pedeapsă cu suspendare și a fost obligat să presteze 200 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a recunoscut că a tăinuit bunuri furate.

Cazul avea legătură cu un incident separat, în care victima, Amina Bawany, a reușit să identifice pe un site de licitaţii bunurile care îi fuseseră furate. Femeia se afla în străinătate când locuința sa din Kingston a fost jefuită, în 2024, fiind sustrase bunuri în valoare de 69.000 de lire sterline, printre care și o geantă Chanel evaluată la peste 5.000 de lire.

Site-ul casei de licitații primise bunurile prin intermediul unei firme numite Prestige Pawnbrokers, care, la rândul său, le primise de la Tepeluș. Judecătorul a precizat că firma de amanet avea, de asemenea, conturi deschise pe numele lui Dogaru și Alempi. Dogaru și Alempi nu au fost puși sub acuzare pentru spargerea locuinței doamnei Bawany.