Artiştii se retrag din turneul lui Ed Sheeran, după ce Macklemore a avut mesaje pro-Palestina şi a fost exclus

Toți artiștii care urmau să cânte în deschiderea concertelor lui Ed Sheeran în Statele Unite s-au retras din turneu, după ce rapperul Macklemore a fost eliminat din program în urma unor declarații pro-palestiniene făcute pe scenă, potrivit BBC.

Printre artiștii care au anunțat că nu mai participă se numără Finneas, fratele cântăreței Billie Eilish. Acesta a transmis că artiștii nu ar trebui reduși la tăcere atunci când vorbesc în sprijinul persoanelor oprimate.

Și cântărețul și compozitorul irlandez Aaron Rowe, precum și formația daneză Lukas Graham au anunțat că părăsesc turneul. Lor li s-a alăturat trupa irlandeză de muzică folk Beoga, care urca pe scenă alături de Sheeran în fiecare seară.

Retragerile au fost anunțate la doar câteva ore după ce Ed Sheeran a declarat că nu dorește să intre într-o dezbatere publică privind războiul din Gaza și a precizat că decizia de a-l scoate pe Macklemore din turneu nu i-a aparținut.

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"Macklemore a fost scos din turneu la decizia promotorului, nu a fost decizia mea", a scris Ed Sheeran pe Instagram.

Artistul a explicat că nu ar fi vrut să-i dezamăgească pe fanii care își făcuseră planuri pentru concerte și nici să abandoneze echipa de turneu, ceilalți artiști și muzicienii care depind de aceste spectacole pentru veniturile lor.

Următorul concert al lui Ed Sheeran este programat sâmbătă, pe Lincoln Financial Field din Philadelphia. Site-ul oficial al turneului Loop nu fusese însă actualizat, iar Lukas Graham și Aaron Rowe figurau în continuare ca invitați speciali.

Macklemore a cerut o "Palestină liberă"

La începutul acestei luni, Macklemore a cerut public o "Palestină liberă" și a prezentat imagini cu distrugerile din Gaza în timpul a două concerte susținute în New Jersey.

Declarațiile sale au atras critici din partea unor organizații evreiești. Ulterior, mai multe săli de concerte ar fi exercitat presiuni asupra promotorilor pentru ca rapperul să fie eliminat din turneu.

Ed Sheeran a spus că a purtat discuții îndelungate cu reprezentanții sălilor de concerte, încercând să găsească o soluție, însă promotorul Messina Touring Group a decis în cele din urmă să îl scoată pe Macklemore din program.

Sheeran a declarat că este "îngrozit de conflictul dintre Israel și Palestina" și că suferința provocată de ambele părți reprezintă "o tragedie umană". În același timp, artistul și-a explicat alegerea de a nu transforma platforma sa profesională într-un spațiu pentru dezbateri politice.

"Nu sunt complice. Am propriile mele opinii despre acest conflict devastator. Faptul că aleg să nu vorbesc public nu înseamnă că nu am opinii și nici că nu îmi pasă", a scris Ed Sheeran.

Artistul a adăugat că acest lucru nu înseamnă nici că nu susține, în mod personal, anumite cauze.

Sheeran a explicat că evită să folosească scena și notorietatea sa pentru mesaje politice deoarece publicul său include persoane de toate vârstele și originile, inclusiv copii.

"Cei care vin la concertele mele nu se așteaptă să găsească un forum politic", a spus el.

În același timp, Ed Sheeran a afirmat că respectă hotărârea lui Macklemore de a vorbi public despre ceea ce consideră important și a susținut că pot exista mai multe modalități de a urmări același obiectiv: pacea.

Artistul britanic a spus că își dorește ca spectacolele sale să fie un "loc sigur și un refugiu”, în care să păstreze dialogul deschis și diplomația, în loc să transforme scena într-un spațiu al confruntării.

"Dacă ne concentrăm doar pe cine strigă cel mai tare, nimic nu se va schimba", a adăugat el.

Sheeran a precizat și că, la fel ca toți ceilalți artiști invitați în deschiderea concertelor sale, Macklemore a avut libertatea de a-și alege propriul repertoriu.

De ce a fost eliminat Macklemore din turneu

După mai multe zile de controverse și relatări în presă, Macklemore a anunțat luni că a fost eliminat din programul turneului.

Într-o postare pe Instagram, rapperul a susținut că decizia de eliminare a fost organizată de Robert Kraft, miliardarul care deține stadionul Gillette Stadium din Massachusetts.

Kraft, care l-a angajat pe Ed Sheeran să cânte la nunta sa, a confirmat că a decis să nu îi permită lui Macklemore să urce pe scena stadionului. El a afirmat că arena sa nu va "oferi o platformă discursului instigator la ură" și l-a acuzat pe rapper că are un "istoric mai amplu de retorică antisemită".

Kraft a declarat că este de acord cu Macklemore că prea multe vieți au fost pierdute și că există prea multă suferință, dar a criticat faptul că rapperul prezintă doar anumite informații și ignoră acțiunile Hamas. În opinia lui Kraft, această abordare contribuie la accentuarea diviziunilor și a urii.

Kraft nu a răspuns însă acuzației potrivit căreia ar fi cerut și altor săli de concerte să exercite presiuni asupra organizatorilor turneului.

Promotorul Messina Touring Group a declarat pentru Rolling Stone că mai multe săli de concerte au transmis că nu îi vor permite lui Macklemore să cânte. Potrivit companiei, situația ar fi putut duce la anularea întregului turneu și ar fi afectat sute de mii de fani.

Mai mulți dintre artiștii care s-au retras marți seara au spus că implicarea lui Kraft a influențat decizia lor.