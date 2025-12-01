Noi tensiuni în Europa. Două state se acuză reciproc de atacuri hibride

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat luni că UE pregăteşte sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a "atacului hibrid" asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă, în timp ce Belarusul a acuzat la rândul său Lituania că foloseşte drone pentru operaţiuni de spionaj şi de răspândire de "materiale extremiste" împotriva preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, după găsirea unei astfel de drone.

Preşedinta Comisiei Europene a declarat că a discutat luni situaţia într-o conversaţie telefonică cu preşedintele lituanian, Gitanas Nauseda. "Situaţia la frontiera cu Belarus se deteriorează, cu o creştere a incursiunilor cu baloane ale contrabandiştilor în spaţiul aerian lituanian", a afirmat Von der Leyen pe reţelele de socializare, adăugând că aceste "atacuri hibride ale regimului Lukaşenko sunt complet inacceptabile". În acest context, ea a anunţat că UE "pregăteşte măsuri suplimentare" în cadrul regimului său de sancţiuni împotriva Belarusului, ţară aliată a Rusiei, relatează agenţiile EFE şi Reuters, conform Agerpres.

Incursiunile baloanelor folosite de contrabandiştii de ţigări au perturbat în Lituania sute de zboruri şi au cauzat pierderi semnificative aeroporturilor din această ţară. Potrivit Lituaniei şi Bruxelles-ului, în aceste incursiuni nu este vorba doar despre contrabandă, ci şi despre o campanie hibridă mai amplă şi mai ţintită, împreună cu alte acţiuni, inclusiv traficul de migranţi.

Apariţia acestor baloane urmează unor incursiuni cu drone dinspre Belarus. O astfel de dronă a provocat în luna iulie panică în rândul autorităţilor de la Vilnius. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) şi preşedintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duşi pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autorităţile şi-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol. Tot în acea perioadă, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcţia Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, şi-a pierdut traiectoria şi astfel şi-a schimbat direcţia către Belarus şi apoi către Lituania, unde s-a prăbuşit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.

Belarusul la rândul său a acuzat luni Lituania că foloseşte împotriva sa drone pentru spionaj şi pentru a lansa "materiale extremiste", în timp ce Lituania găzduieşte opozanţi ai lui Lukaşenko, ce s-au refugiat în această ţară pentru a nu ajunge în închisoare.

