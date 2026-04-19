Cresc din nou tensiunile în Orientul Mijlociu. Donald Trump ameninţă Iranul cu distrugerea centralelor electrice şi a podurilor, dacă nu acceptă un acord de pace până la expirarea armistiţiului, peste două zile. Cele două tabere vor purta noi negoiceri, în Pakistan. În România, şoferii au făcut coadă la benzinării pentru a profita de preţurile care se menţin sub 9 lei pe litrul de combustibil.

Într-o postare pe reţeaua lui de socializare, Donald Trump a transmis un nou ultimatum Iranului. "Oferim o înţelegere foarte corectă și rezonabilă și sper că o vor accepta, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor dărâma fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. Gata cu amabilităţile!", a ameninţat preşedintele american. Liderul de la Casa Albă a transmis şi care sunt condiţiile lui - redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi predarea uraniului îmbogăţit Statelor Unite.

Noile tensiuni vin după mai multe zile în care situaţia a evoluat ca un roller coaster. Ministrul iranian de Externe a anunţat vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru ca Gărzile Revoluţionare să o închidă sâmbătă, semn că armata a preluat controlul negocierilor. Mai multe petroliere au fost întoarse din drum cu focuri de armă. "Voi mi-aţi dat permisiunea să trec! Este a doua navă de pe lista voastră. Mi-aţi dat permisiunea să trec, dar acum trageţi asupra mea! Lăsaţi-mă să mă întorc".

Trump îşi trimite emisarii la Islamabad

Luni seară, trimişii americani vor ajunge la Islamabad pentru noi tratative. Va fi ultima şansă de pace înaintea reluării atacurilor. "Există mai multe subiecte în privinţa cărora persistă diferențele de opinie. Noi avem bunăvoință. Dorim o pace durabilă – o pace durabilă care să includă garanții pentru ca această situație să nu se mai repete", a declarat Mohammad Bagher Qalibaf, preşedintele Parlamentului iranian.

Negocierile vin după ce Donald Trump şi-a convocat vicepreşedintele şi principalii miniştri, printre care Secretarul Războiului şi cel de Stat, la o şedinţă pe tema campaniei din Iran. Wall Street Journal scris însă că liderul american nu ascultă sfaturile consilierilor şi improvizează de multe ori în ieşirile publice.

"Tipul acesta de funcţionalitate, de negociere în forţă şi cu forţă nu poate să ducă decât mai degrabă decât spre o escaladare a conflictului", a declarat analistul pe politică externă, Iulian Chifu.

Cozi la pompă, în România

În România, în ciuda semnalelor mixte din Orientul Mijlociu, preţul combustibilului este în continuare în scădere. Motorina a ajuns la 8 lei şi 63 de bani, iar motorina la 8 lei şi 7 bani, aproape acelaşi preţ ca înainte izbunicrea conflictului. Oamenii au făcut cozi la pompă, ca să profite de preţuri. Mulţi se tem că minunea nu ţine mult, iar preţurile vor urca din nou.

"Va creşte odată cu reluarea ostilităţilor. De aia am zis să vin să iau acum că am zis să prind şi eu ceva mai ieftin. Strâmtoarea, dacă nu o să se elibereze o să ne ducem, în sens crescător. Merg şi pe biciletă, nu e problemă, ne învăţăm", spun şoferii.

Analiştii au calculat că, în aproape 50 de zile de război, planeta a pierdut țiței în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, adică o cantitate care fi ajuns industriei aviatice globale timp de 10 săptămâni.

