Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat vineri că primele trei avioane americane F-35 vor ajunge în următoarele ore la baza aeriană din Lask, în nordul Poloniei, urmând să înlocuiască aeronavele sovietice MiG aflate încă în serviciu, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Polonia devine prima ţară NATO de pe flancul estic care operează avioane de luptă F-35

"Acesta este un moment foarte important: Avioanele F-35, împreună cu armamentul achiziționat în ultimele luni, schimbă fața Forțelor Armate", a declarat Kosiniak-Kamysz, care a subliniat că Polonia este prima țară cu aceste aeronave pe flancul estic al NATO.

F-35 vor înlocui avioanele sovietice MiG-29 și Su-22

Avionul de vânătoare american F-35 de a cincea generație va înlocui treptat aparatele MiG-29 și Su-22 de fabricație sovietică, încă în serviciu în Forțele Aeriene Poloneze. Livrarea celor 32 de avioane F-35 achiziționate de Polonia se va face treptat, într-un ritm de aproximativ șase unități pe an, și a fost precedată de o perioadă de instruire de peste un an pentru piloții polonezi la bazele americane.

Cu aceste avioane de vânătoare, considerate cele mai avansate din lume pentru capacitatea lor de a desfășura și contracara capacitățile de război electronic, Polonia se alătură grupului select de națiuni care dețin acest model, consolidându-și simultan legăturile militare cu Washingtonul.

Cum își întărește Polonia legăturile militare cu SUA prin achiziția F-35

F-35 reprezintă un salt calitativ decisiv în ceea ce privește capacitățile stealth, senzorii avansați și războiul în rețea, dar, potrivit experților, unul dintre principalele sale avantaje va fi facilitarea interoperabilității depline cu aliații care îl utilizează deja, precum Olanda și SUA, ale căror avioane de vânătoare au mai colaborat la protejarea spațiului aerian polonez împotriva incursiunilor dronelor.

La 31 ianuarie 2020, Polonia a semnat un contract în valoare de aproximativ 4,8 miliarde de euro pentru achiziționarea a 32 de avioane de vânătoare F-35A. Acordul include simulatoare, cursuri de instruire, certificări și 33 de motoare suplimentare pentru a prelungi durata de viață operațională a aeronavei, livrările fiind programate în etape până în 2030.

