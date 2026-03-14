Cât valorează numărul de telefon al lui Donald Trump? Casa Albă: "Este o nebunie"

Cea mai căutată marfă la Washington este un număr de 10 cifre care poate influența piețele financiare, poate influența știrile și poate schimba politica - dar numai dacă momentul este potrivit.

Casa Albă a primit în ultimele săptămâni informaţii conform cărora numărul de telefon personal al președintelui Trump a fost oferit spre vânzare unor interese bogate care caută influență, au spus doi oficiali ai administrației, pentru Atlantic.

"Sincer, este o nebunie", a spus unul dintre ei. "Am auzit de directori generali care oferă bani pentru numărul său. Am auzit de companii cripto care oferă criptomonedă în schimb." Jurnaliștii au început să negocieze între ei, oferind informațiile de contact ale altor lideri mondiali - sau uneori chiar zeci de nume cunoscute - doar pentru a salva cel mai important nume în telefoanele lor.

"E scăpat de sub control", a spus al doilea oficial, care, la fel ca alții cu care a vorbit Atlantic pentru acest articol, a cerut anonimatul pentru a vorbi sincer despre această problemă. "E ca o bilă de demolare."

Nimeni nu a prevăzut acest lucru la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, când numărul era ținut îndeaproape de prietenii președintelui și de o mână de jurnaliști care îl foloseau cu moderație. Atât de mulți oameni îl sună acum pe Trump pe iPhone-ul său privat, încât consilierii săi au încetat să mai încerce să țină evidența. Uneori, în timpul întâlnirilor, își lasă telefonul cu fața în sus, permițând personalului să se uite la notificările intermitente ale apelurilor primite sau pierdute care se acumulează pe ecranul său. Doar unele dintre ele provin de la numere care au fost salvate în dispozitiv. "Este literalmente apel după apel", a spus primul oficial. "Este pur și simplu bum, bum, bum."

Apelurile primite devin deosebit de intense după ce un jurnalist îl prinde pe președinte și apoi publică o mini-informație despre ceea ce spune. Este ca și cum ai afișa un Bat-Signal: Trump poate fi inactiv și vorbăreț. Editorii de sarcini întreabă brusc: Dacă este atât de ușor pentru concurență să obțină o informație, de ce reporterii lor nu pot face același lucru și să obțină statistici? Corespondenții intră în competiţie. "Zece reporteri vor suna în două ore", ne-a spus al doilea oficial.

Goana după declarații prezidențiale trecătoare - și adesea contradictorii - a îngreunat promovarea unei povești clare de către guvern către poporul american. Totuși, consilierii lui Trump nu au de gând să intervină. "Îi place", a continuat oficialul respectiv. "Știe cum să se comporte cu presa."

Când Atlantic a întrebat biroul de presă al Casei Albe despre telefonul președintelui, purtătoarea de cuvânt Anna Kelly a spus într-un comunicat: "Președintele Trump este cel mai transparent și accesibil președinte din istorie. Presa nu se poate sătura de Trump și știe asta."

Înainte ca Trump să transforme Twitter într-un megafon de campanie, mediul său preferat de comunicare era telefonul fix din biroul său de pe Fifth Avenue. Se lăuda în cartea sa din 1987, Trump: Arta tranzacției, că în majoritatea zilelor avea peste 50 de apeluri telefonice, unele peste 100. Era, în multe privințe, doar „Don din Queens”, un clasic apelant radio în timpul condusului, cu nemulțumiri, opinii și afaceri de rezolvat. Dar apoi a devenit președintele Statelor Unite și, după două intervenții străine în tot atâtea luni, normele care odinioară îi împiedicau pe reporteri să sune au dispărut. "Toată lumea a învățat în Trump 1.0 că va folosi telefonul și va vorbi cu oricine are chef, mulțumesc foarte mult", a spus Chris Whipple, un jurnalist care lucrează la o carte despre managerii de campanii prezidențiale. "Acesta este doar modus operandi al său, iar acum Trump este eliberat de cătușe."

De când Statele Unite au atacat pentru prima dată Iranul, acum două săptămâni, Trump a răspuns la zeci de apeluri telefonice de la jurnaliști de la ABC News, Axios, CBS News, CNN, The Daily Mail, The Daily Telegraph, Canalul 14 din Israel, Fox News, MS NOW, NBC News, The New York Politic Times, The New York Times, The New York Times, The New York Times Atlantic. Un jurnalist de la The Washington Reporter, o mică publicație conservatoare, a sunat în rânduri repetate, iar oficialii administrației spun că autorii Substack au început să sune, forțând personalul Casei Albe să caute nume pe care nu le recunosc.

O teamă în Aripa de Vest: că cineva îi va oferi lui Trump informații proaste sau îl va convinge de o teorie a conspirației, provocând o reacție pe care consilierii să o clarifice. O altă îngrijorare: că președintele va pierde timpul răspunzând la fleacuri fără sens care distrag atenția de la argumentele pe care Casa Albă vrea să le prezinte. Reporterii l-au întrebat în apelurile recente pe Trump despre părerea sa despre ginerele sale, Jared Kushner, și dacă decizia sa de a lansa un atac aerian masiv asupra Iranului i-ar aduce Premiul Nobel pentru Pace. "Nu știu", a răspuns președintele la această ultimă întrebare, din Washington Examiner, joi. "Nu mă interesează."

"Credeți sau nu, puteți pur și simplu să-l sunați pe președinte", a explicat reportera Politico, Sophia Cai, într-un videoclip pe Instagram din decembrie, care s-a încheiat cu întrebările ei colectate prin crowdsourcing pentru comandantul suprem. "Ce ar trebui să-l întreb în continuare?"

La începutul anului trecut, chiar dacă numărul de telefon mobil al lui Trump începea să circule mai mult, apelarea președintelui era un privilegiu și o flexibilitate - genul de mișcare care dădea mai multă vâlvă știrilor de rutină și oferea instantaneu credibilitate reporterilor de la Casa Albă (tocmai am vorbit la telefon cu președintele Statelor Unite!). Echipa Casei Albe le spunea reporterilor în privat că nu erau mulțumiți de linia directă și avertiza vag că, dacă numărul de telefon era folosit prea des, ar putea exista un cost. Dar Trump a făcut regulile, iar lui Trump îi plăceau apelurile. Liderii mondiali, lobbyiștii și directorii se bucurau de conexiunea cu președintele, dacă aveau norocul să-i obțină numărul personal. Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a fost batjocorit vehement în țara sa natală când a spus într-o dezbatere de campanie de anul trecut că nu poți pur și simplu să suni la telefonul mobil al președintelui: "Nu sunt sigur că are telefon mobil", a afirmat el, în mod incorect.

