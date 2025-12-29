Nuntă incendiară... la propriu în Italia. Artificiile de la tortul mirilor au dat foc sălii de evenimente, iar mirele a ajuns în spital cu arsuri grave.

Petrecerea s-a transformat în coşmar când mirii se pregăteau să taie tortul. Artificii uriaşe au aprins draperiile şi tavanul fals al sălii de dans. În timp ce invitaţii căutau ieşirea printr-un nor gros de fum, mirele încerca să stingă focul. A ajuns la camera de gardă cu arsuri de gradul doi pe mâini şi pe faţă.

Mireasa a scăpat doar cu o sperietură teribilă, iar câţiva apropiaţi ai proaspătului cuplu au fost intoxicaţi cu fum.

