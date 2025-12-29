Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Nuntă transformată în coşmar în Italia. Artificiile de la tortul mirilor au aprins draperiile şi tavanul sălii

Nuntă incendiară... la propriu în Italia. Artificiile de la tortul mirilor au dat foc sălii de evenimente, iar mirele a ajuns în spital cu arsuri grave.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 14:42

Petrecerea s-a transformat în coşmar când mirii se pregăteau să taie tortul. Artificii uriaşe au aprins draperiile şi tavanul fals al sălii de dans. În timp ce invitaţii căutau ieşirea printr-un nor gros de fum, mirele încerca să stingă focul. A ajuns la camera de gardă cu arsuri de gradul doi pe mâini şi pe faţă.

Mireasa a scăpat doar cu o sperietură teribilă, iar câţiva apropiaţi ai proaspătului cuplu au fost intoxicaţi cu fum.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nunta italia incendiu
Înapoi la Homepage
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Nuntă transformată în coşmar în Italia. Artificiile de la tortul mirilor au aprins draperiile şi tavanul sălii