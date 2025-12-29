Video Nuntă transformată în coşmar în Italia. Artificiile de la tortul mirilor au aprins draperiile şi tavanul sălii
Nuntă incendiară... la propriu în Italia. Artificiile de la tortul mirilor au dat foc sălii de evenimente, iar mirele a ajuns în spital cu arsuri grave.
Petrecerea s-a transformat în coşmar când mirii se pregăteau să taie tortul. Artificii uriaşe au aprins draperiile şi tavanul fals al sălii de dans. În timp ce invitaţii căutau ieşirea printr-un nor gros de fum, mirele încerca să stingă focul. A ajuns la camera de gardă cu arsuri de gradul doi pe mâini şi pe faţă.
Mireasa a scăpat doar cu o sperietură teribilă, iar câţiva apropiaţi ai proaspătului cuplu au fost intoxicaţi cu fum.
