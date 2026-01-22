Antena Meniu Search
Român executat în stil mafiot la o nuntă în Germania. Fostul ginere l-a ucis de față cu cei 600 de invitați

O nuntă cu sute de invitați s-a transformat într-o scenă de groază, în Germania, după ce un bărbat a fost împușcat mortal chiar în timpul petrecerii. Victima, un român de 47 de ani, a fost executată cu șase focuri de armă chiar de către fostul ginere.

22.01.2026
Nimic nu avea să anunțe tragedia care a zguduit comunitatea din Furth, Germania. În timpul unei nunți, în timp ce invitații dansau și se bucurau de petrecere, șase focuri de armă au întrerupt muzica. Sub privirile celor 600 de invitați, Petrișor a fost împușcat mortal. Atmosfera de sărbătoare s-a transformat instantaneu într-o scenă a crimei, scrie Bild.

Victima era fostul socru al presupusului atacator. Potrivit procurorilor, trăgătorul este Isac C, care se afla și el printre invitații de la nuntă. Conform anchetei, bărbatul a tras șase focuri de armă asupra victimei, iar atacul a fost comis profitând de faptul că victima era complet lipsită de apărare.

Isac C. este judecat acum pentru omor calificat, la Tribunalul din Nürnberg, în Bavaria. Procurorii susțin că motivul crimei ar fi un conflict legat de familie. Victima era tatăl fostei partenere de viață a inculpatului, iar disputa ar fi avut legătură cu pensia alimentară pentru cei doi copii.

După despărțire, fosta parteneră s-a întors la familia sa. În urma unor conflicte legate de custodie, copiii au locuit o perioadă cu tatăl lor, în Franța, dar în prezent se află din nou la mamă. Ancheta arată că, în Franța, ar fi existat chiar negocieri unde s-ar fi stabilit o despăgubire de 40.000 de euro în favoarea lui Isac C. Familia victimei nu ar fi recunoscut această sumă și nu a plătit-o.

Potrivit acuzării, tensiunile au escaladat rapid. În lipsa banilor, familia inculpatului i-ar fi amenințat cu moartea pe fostul socru și fiica lui. Isac C. se află în arest preventiv. Procurorii i-au pus sub acuzare și pe tatăl său, precum și pe cei doi frați. Faptele s-au petrecut în 2025, iar procesul în acest caz a început recent la Tribunalul Regional Nürnberg. Verdictul este așteptat la finalul lunii martie.

