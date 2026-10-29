Șeful celei mai valoroase companii americane, legături cu o spioană chineză. Trump nu a făcut nimic - NYT

Șeful Nvidia, Jensen Huang, unul dintre cei mai influenți oameni din industria cipurilor și a inteligenței artificiale, a avut o relație apropiată de afaceri cu o femeie de afaceri chineză pe care serviciile de informații americane o consideră agentă a Beijingului, potrivit unei investigații The New York Times.

Agențiile de spionaj americane au ajuns la concluzia că Alice Huang, o chinezoaică cu funcție de conducere la o companie de tehnologie pe nume Megaspeed, cu sediul în Singapore, este spion al Beijingului, relatează The New York Times.

Femeia a ajuns să aibă o relație apropiată cu Jensen Huang. Nu ar fi vorba de o relaţie sentimentală, ci de afaceri. Cei doi au fost fotografiați împreună la câteva evenimente și întâlniri de afaceri în Taiwan.

Compania Megaspeed cumpără cipuri Nvidia pentru centre de date din Asia. Autoritățile americane suspectează că ar fi ajutat China să ocolească restricțiile impuse de Washington asupra accesului la cipuri avansate.

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De asemenea, bănuiesc chiar că unele cipuri cumpărate de companie au fost introduse ilegal în China. După ce au supravegheat-o electronic pe Alice Huang, serviciile americane au ajuns la concluzia că transmitea informații serviciilor secrete chineze.

Informațiile sunt cu atât mai alarmante cu cât șeful Nvidia este un apropiat al lui Donald Trump. Și deși președintele SUA a fost informat acum un an despre evaluarea serviciilor americane, nu a luat nicio măsură. Trump nu ar fi vrut să afecteze vânzările Nvidia și relațiile comerciale cu China, potrivit NYT.

Amintim că Jensen Huang a făcut lobby pentru relaxarea restricțiilor privind exporturile de cipuri către China și a obținut concesii din partea administrației Trump.

Din informațiile cotidianului american nu reiese că Jensen Huang ar fi colaborat cu serviciile chineze, ar fi transmis secrete sau că ar fi ştiut de presupusul rol de spion al lui Alice Huang. În plus, șeful Nvidia nici măcar nu ar fi fost avertizat iniţial de serviciile americane că este vizat de un serviciu străin de informații.

Nvidia susține că interacțiunile dintre cei doi au fost întâlniri obișnuite între un director general și un client și că Megaspeed nu a primit secrete comerciale sensibile sau informații legate de securitatea națională.

Megaspeed a anunțat că a angajat avocați pentru o investigație internă și că intenționează să coopereze cu autoritățile americane. Iar Ambasada Chinei a respins acuzațiile, calificându-le drept nefondate.

Jensen Huang, fondatorul și CEO-ul Nvidia, are 63 de ani și este născut în Taiwan. Este căsătorit de 41 de ani cu o americancă, cu care are 2 copii.

A fondat Nvidia acum 33 de ani, împreună cu inginerii Chris Malachowsky și Curtis Priem. Nvidia este în prezent cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, cu o capitalizare de peste 5000 de miliarde de dolari, peste Apple.