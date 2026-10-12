O casă evaluată la 600.000 de euro se vinde cu doar 1 €. De ce are un preț atât de mic

O casă cu patru dormitoare, evaluată la peste o jumătate de milion de euro, este scoasă la vânzare pentru doar un euro. Cu toate acestea, viitorul proprietar va trebui să accepte o problemă majoră.

Locuința spaţioasă, destinată unei familii, dispune la parter de două camere de zi, o bucătărie, un hol și o baie. La etaj se află patru dormitoare, dintre care unul are baie proprie, precum și o baie principală.

Care este motivul unei sume atât de mici

Casa, evaluată la 525.000 de lire sterline, echivalentul a 621.250 euro, se află în St Leonards-on-Sea, în comitatul East Sussex din Anglia.

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Cu toate acestea, prețul extrem de mic ascunde un dezavantaj major, casa nu poate fi locuită. În februarie 2024, în grădina proprietății, unde se afla înainte și o piscină, s-a produs o alunecare masivă de teren, potrivit TheSun.

O parte din teren s-a prăbușit aproximativ 15 metri pe o pantă abruptă. Din acest motiv, casa este acum scoasă la licitație, cu un preț de pornire de doar o liră sterlină și fără un preț minim de adjudecare.

Când va avea loc licitaţia

Licitația este organizată de BTG Eddisons Property Auctions și va avea loc pe 29 octombrie.

"Casa individuală, cu o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați, se află în partea de nord a orașului de pe litoral. Proprietatea a fost cumpărată în urmă cu șase ani de un cuplu. Însă planurile celor doi au fost date peste cap de o alunecare de teren produsă în grădina din spatele casei, în februarie 2024.

De atunci, terenul din grădină a fost stabilizat, iar casa a fost monitorizată pentru a detecta eventuale mișcări. Până în prezent, nu au fost observate semne de deplasare a structurii clădirii. Cu toate acestea, ordinul care interzice ocuparea locuinței rămâne în vigoare, ceea ce înseamnă că, deocamdată, nimeni nu poate locui în casă.

Proprietatea este acum scoasă la vânzare prin intermediul BTG Eddisons Property Auctions, fără un preț minim de adjudecare. Astfel, potențialii cumpărători au posibilitatea de a licita pentru casă, pornind de la doar o liră sterlină", spune un reprezentant al companiei.

Locuinţa vine şi cu avantaje

Evident, există o problemă majoră care trebuie rezolvată, dar casa în sine are foarte multe avantaje.

"Dacă situația va putea fi rezolvată în cele din urmă, iar lucrările de modernizare vor fi finalizate, povestea ar putea avea un cu totul alt final. Un cumpărător ar putea ajunge să dețină o proprietate în valoare de 500 de mii de lire sterline, după ce a plătit doar o mică parte din această sumă", explică Richard Worrall, licitator și consultant în cadrul BTG Eddisons Property Auctions.

"St Leonards, oraș considerat adesea o alternativă mai modernă și mai atractivă la Hastings, este o localitate fantastică, cu legături bune de transport către Londra, Brighton și alte orașe.

Prin urmare, cred că vor exista mulți potențiali cumpărători dispuși să își asume riscul și să profite de această oportunitate neobișnuită", mai spune specialistul.