Şeful Nvidia, gigantul american care controlează industria globală a inteligenţei artificiale, a recunoscut public că a avut o relaţie extraconjugală cu o femeie care s-a dovedit a fi spion sub acoperire pentru China. Foarte rapid, relaţia lor, începută ca una de afaceri, s-a transformat într-una de dragoste. Acum, şeful Nvidia este anchetat, iar femeia care i-a furat inima a dispărut în China.

Căsătorit de mai bine de 40 de ani și considerat un familist convins, Jensen Huang, e acum pe prima pagină a tabloidelor.

Dincolo de povestea de dragoste extraconjugală, toată lumea vorbşte de o poveste de spionaj mai ceva ca-n filme.

Fondatorul celei mai valoroase companii din lume, NVIDIA, Jensen Huang s-a lăsat sedus de Alice Huang, o femeie de afaceri care ar fi, de fapt, spion al Partidului Comunist Chinez.

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"Mai întâi, se stabilește o relație de prietenie, iar apoi se începe o aventură romantică cu directorul companiei Nvidia. Aceasta este o tactică des utilizată în spionaj.", a declarat Su Tzu Yun, directorul Institutului de Securitate din Taiwan.

Prima lor fotografie împreună a fost făcută în 2024, într-un bar din Taipei, alături de alţi directori de companii de tehnologie.

Firma la care Alice era directoare - Megaspeed - a făcut tranzacţii de miliarde cu cipuri de ultimă generaţie cu NVIDIA. Este cam tot ce se ştie despre Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le. Presa de peste Ocean scrie că vorbeşte bine limba engleză, ar avea în jur de 40 de ani şi relaţii cu numeroase companii chineze, inclusiv din domeniul tehnologiei militare.

Confruntat cu dezvăluirile din presă, șeful gigantului tehnologic a recunoscut totul.

"Le datorez scuze familiei mele și vouă tuturor. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut.", a declarat Şeful Nvidia.

A scris Jensen Huang într-un e-mail trimis angajaţilor. Scandalul a ajuns până la Casa Albă, iar cea mai mare temere este că a divulgat secrete comerciale sau de stat.

"Știu doar că e un om de treabă. Dar nu poți ști niciodată ce se întâmplă. Sunt sigur, sper că totul e în regulă. A făcut o treabă incredibilă.", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Alice Huang a dispărut în China la sfârşitul anului 2024, în perioada în care serviciile secrete americane au început să o supravegheze. Analiştii cred că întreaga operaţiune a fost coordonată de serviciile de informaţii chineze.

"Raportul se bazează pe speculații nefondate și reprezintă pur și simplu o încercare de a denigra și defăima China.", a spus Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al MAE chinez.

Nvidia este evaluată la peste 4.500 de miliarde de dolari. Gigantul din Sillicon Valley produce procesoare avansate şi este un pilon de bază al industriei de peste ocean, mai ales în lupta pentru supremaţie în domeniul Inteligenţei artificale.