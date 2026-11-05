Cum a fost despăgubită o bucătăreasă cu 40.000 de euro, după o ceartă cu şeful

O bucătăreasă care a lucrat aproape 20 de ani într-un restaurant din Scoția a obținut despăgubiri de peste 40.000 de euro după ce a demisionat, în urma unui conflict cu patronul.

Ultima ceartă dintre cei doi a pornit de la o neînțelegere legată de o porție de piure de mazăre. Instanța a stabilit însă că incidentul a fost doar unul dintr-o serie de conflicte care au dus la plecarea femeii.

Elma Booth a lucrat timp de 19 ani ca bucătăreasă la restaurantul La Mirage din Helmsdale, o localitate din nordul Scoției. De-a lungul timpului, femeia a avut mai multe neînțelegeri cu proprietarul localului, Haydar Baran, în special din cauza deciziilor pe care acesta le lua fără să o consulte, potrivit STVNews.

Conflictul care a determinat-o să demisioneze a avut loc pe 24 mai 2025, într-o zi aglomerată la restaurant. Patronul a vrut ca doi clienți fideli, care tocmai se așezaseră la masă, să fie serviți cu prioritate, dar nu i-a comunicat acest lucru bucătăresei.

Articolul continuă după reclamă

Cearta de la care a pornit demisia bucătăresei

În timpul programului, patronul i-a cerut femeii să oprească pregătirea comenzilor și să se ocupe de cei doi clienți fideli. Situația a devenit confuză în momentul în care acesta i-a cerut să pregătească și piure de mazăre, deși preparatul nu figura în comanda la care femeia lucra deja.

Pentru că nu știa că piureul de mazăre era destinat altei comenzi, bucătăreasa nu l-a pregătit. Patronul a intervenit și i-a cerut să servească preparatul celor doi clienți. În urma discuției, Elma Booth a părăsit restaurantul și a demisionat.

Judecătorul Robert Philips, care a analizat cazul, a stabilit că patronul i-a subminat autoritatea bucătăresei prin faptul că i-a contestat decizia în fața colegilor, fără să îi explice motivul.

"Prin faptul că i-a anulat decizia fără nicio explicație, în fața colegilor, acțiunile domnului Baran au contribuit la diminuarea autorității și poziției sale în bucătărie", a precizat judecătorul.

Potrivit instanței, problema nu a fost preparatul în sine, ci faptul că patronul a intervenit din nou într-o activitate aflată în responsabilitatea angajatei, fără să îi ofere explicațiile necesare.

Conflictele dintre femeie și proprietarul restaurantului

Incidentul cu piureul de mazăre nu a fost singurul conflict dintre cei doi. În timpul procesului, instanța a analizat mai multe situații în care proprietarul restaurantului a luat decizii care afectau responsabilitățile femeii, fără să o consulte.

Una dintre acestea a vizat autorizația pentru vânzarea băuturilor alcoolice. Documentul fusese anterior emis pe numele bucătăresei, însă patronul a decis să îl treacă pe numele său fără să o informeze.

Elma Booth a aflat despre schimbare abia după ce a văzut noua autorizație afișată în restaurant. Judecătorul a considerat că acest episod a marcat începutul unei serii de decizii prin care atribuțiile femeii au fost reduse sau modificate fără consultare.

Un alt conflict a pornit de la o cutie cu fructe de mare congelate, în care au fost descoperite muște în momentul livrării. Bucătăreasa a atras atenția asupra posibilelor probleme de siguranță alimentară, însă patronul a discutat situația direct cu furnizorul, fără să o implice.

Probleme au fost şi la siguranța alimentelor

Femeia a considerat că ar fi trebuit să fie consultată, deoarece problema ținea de siguranța alimentelor și de respectarea normelor sanitare din restaurant.

Instanța a analizat și un incident legat de o cutie de maioneză care ajunsese deteriorată la restaurant. Patronul i-a spus bucătăresei că produsul fusese aruncat, însă ulterior s-a aflat că maioneza fusese transferată într-un alt recipient și folosită.

Judecătorul a subliniat că aceste incidente nu au demonstrat că restaurantul ar fi servit clienților alimente contaminate sau că femeii i s-ar fi cerut să falsifice documente.

Totuși, ele au întărit convingerea angajatei că problemele de siguranță alimentară, pentru care avea anumite responsabilități, nu îi erau comunicate corespunzător.

Instanța a concluzionat că, până în mai 2025, femeia se confruntase cu o serie de probleme de comunicare care îi afectaseră activitatea profesională.

Patronul trebuie să plătească peste 40.000 de euro

Judecătorul Robert Philips a decis că Elma Booth a fost nevoită să demisioneze din cauza comportamentului angajatorului, situație încadrată în legislația britanică drept "concediere indirectă abuzivă".

Instanța a stabilit că patronul a încălcat obligația de a menține o relație profesională bazată pe încredere și respect reciproc.

"Cererea privind concedierea indirectă abuzivă este admisă. Angajatorul a încălcat obligația implicită de încredere reciprocă. Reclamanta a fost concediată indirect și în mod abuziv", a stabilit judecătorul.

În consecință, Haydar Baran a fost obligat să îi plătească fostei angajate despăgubiri în valoare de 34.312,89 lire sterline, echivalentul a 40.756 de euro.

Cu toate acestea, instanța nu i-a dat dreptate femeii în toate privințele. Judecătorul a respins o parte dintre acuzațiile formulate și a redus cu 25% despăgubirile compensatorii, deoarece bucătăreasa nu depusese o plângere oficială împotriva angajatorului în perioada în care lucra la restaurant.