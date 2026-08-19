Motivul pentru care Gavi a refuzat transferul de zeci de milioane de euro la Manchester United

Englezii de la Manchester United au fost aproape să dea lovitura pe piaţa transferurilor, în vara acestui an, fiind la un pas să-l înregimenteze pe mijlocaşul spaniol Pablo Gavi, de la FC Barcelona.

Mijlocaşul Pablo Gavi a ales să rămână la FC Barcelona, deşi a fost dorit de Manchester United - Profimedia

Conform presei engleze, cele două formaţii bătuseră palma pentru un transfer de 40 de milioane de euro, dar, în cele din urmă, Gavi a refuzat oferta englezilor şi a decis să rămână pe Camp Nou.

Motivul invocat a fost dragostea prea mare pentru gruparea catalană şi pentru fanii Barcelonei, dar şi indisponibilitatea lui Gavi de a se adapta la un alt stil de viaţă.

Gavi, 22 de ani, şi-a petrecut o jumătate din viaţă la FC Barcelona, fiind fotbalist al catalanilor încă din 2015, de când avea doar 11 ani, deşi s-a născut în provincia Sevilla şi a crescut la academia celor de la Betis.

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Deşi a evoluat în doar 13 meciuri pentru FC Barcelona, în sezonul 2025-2026, Gavi şi-a manifestat dorinţa expres de a continua alături de gruparea catalană pentru care a bifat până acum, la nivel de seniori, nu mai puţin de 166 de meciuri, perioadă în care a înscris şi 10 goluri.