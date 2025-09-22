Antena Meniu Search
O femeie a zburat 3.800 kilometri ca să îşi cumpere ciocolată din România: Toată lumea a crezut că sunt nebună

O femeie a zburat 3.800 de kilometri ca să îşi cumpere ciocolată din România. Kate Takacs, care lucrează ca bucătar În Marea Britanie, a venit în Cluj, care este oraşul său natal, într-o excursie de 24 de ore.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 14:47
Motivul? A vrut să îşi cumpere ciocolata preferată, Ferrero Rocher Pocket Coffee. „Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că merg într-o excursie de o zi să cumpăr dulciuri”, a declarat Kate, 35 de ani, pentru Jam Press, citat de New York Post.

Excursie de 3.800 km doar pentru ciocolată

Femeia a plecat din Londra după muncă, pe 15 septembrie, în jurul orei 22:00, aterizând la Cluj la 3:15. A mers la cumpărături, şi-a făcut provizii din ciocolata preferată și chiar a luat un magnet de frigider. Apoi, pe 16 septembrie, Kate a luat zborul de la ora 22:00, ajungând înapoi la Londra la ora 23:00 și în pat până la ora 1:30.

„Sunt fericită și mulțumită? Absolut. O voi face din nou? Da, la naiba”, a spus Kate, care a plătit în total 150 de dolari pentru zbor și cumpărături. „Toată lumea a crezut că sunt nebună, deoarece unele dintre articolele pe care le-am cumpărat pot fi găsite în Londra, în magazinele din România”, a spus ea. Totuși, motivul principal a fost clar: „Singurul motiv a fost ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu o găsești în Marea Britanie) și, dacă nu ai încercat-o încă, te rog să o faci și să-mi mulțumești mai târziu", mai spune femeia.

