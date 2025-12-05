Un român de 30 de ani este protagonist în scandalul anului în Italia. Bărbatul ar fi adăpostit o prietenă dispărută de acasă şi căutată de o ţară întreagă. Cel puţin asta suţine el. Carabinerii investighează şi ipoteza unei răpiri. Fata, influencer cu zeci de mii de urmăritori, a fost găsită în podul casei unde locuia românul. De zece zile stătea acolo, timp în care individul chiar a participat la emisiuni televizate şi vorbea despre dispariţia ei. Iniţial, s-a crezut că fata fusese ucisă. La momentul eliberării ei, românul a fost la un pas să fie linşat de mulţime.

Anunţul că Tatiana este în viaţă a fost sărbătorit în stradă, în faţa casei lui Dragoş Gheormescu, cel despre care se credea că ar fi ucis-o. Oameni care se vedeau pentru prima dată s-au îmbrăţişat de bucurie. Printre ei, au fost şi părinţii tinerei de 27 de ani. "E o seară de bucurie, cea în care mi-am regăsit fiica. Un moment foarte frumos. E un cadou. Pot spune că este un cadou de Crăciun. Cel mai frumos", a declarat Rino, tatăl Tatianei.

Tatiana Tramacere este un influencer cu aproape 60.000 de urmăritori pe reţelele de socializare

"Tatiana este în viaţă. Aparent, se simte bine. Trebuie să aflăm condiţiile şi povestea ei din ultimele zile pentru a înţelege dacă a fost sechestrată sau a mers de bună voie", a declarat Andrea Siazzu, comandant poliţie Lecce. Tânăra a dispărut fără urmă pe 24 noiembrie din Nardo, un oraş cu 30.000 de locuitori din sudul Italiei. Timp de 10 zile, poliţia, familia şi apropiaţii au căutat-o cu disperare. Prieten cu ea, Dragoş a devenit principalul suspect după ce anchetatorii au descoperit un clip în care cei doi se plimbau în seara dispariţiei. Românul în vârstă de 30 de ani chiar a apărut la o emisiune televizată, unde a vorbit despre dispariţia ei.

După analiza probelor, carabinierii au descins la apartamentul închiriat de român şi au găsit-o pe presupusa victimă, undeva în pod. Dragoş a povestit că Tatiana a organizat totul pentru că se simţea deprimată şi voia să stea departe de lume. "Sentimentul puternic de afecţiune reciprocă dintre mine și Tatiana, care s-a consolidat în ultimele zile, nu mi-a permis să înțeleg pe deplin consecințele, inclusiv publice, rezultate din această aventură a noastră. Am vrut să o protejez pe Tatiana în alegerile ei personale de a-și schimba viața", a declarat Dragoş Gheormescu, prietenul Tatianei.

Studentă la filosofie şi psihologie, Tatiana Tramacere este un influencer cu aproape 60.000 de urmăritori pe reţelele de socializare, unde postează poezii și reflecţii. Românul în casa căruit a fost găsită este anchetat acum pentru fals în declaraţii. În plus, cei doi au parte de un val de insulte pe social media, de la oameni care îi acuză că şi-au bătut joc de autorităţi sau că au pus totul la cale pentru a creşte faima online a Tatianei.

