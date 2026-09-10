O femeie s-a înecat în Mallorca în timpul unei furtuni. A alunecat și a rămas blocată sub o mașină

O femeie de 63 de ani a murit înecată în timpul unei furtuni în Mallorca. Aceasta ar fi alunecat și a rămas blocată sub o mașină. Victima ar fi alunecat și ar fi rămas imobilizată sub autoturism, în timp ce strada era inundată și era lovită de o viitură puternică. Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori este aceea a unei căderi accidentale.

Oamenii se plimbă prin ploaie în Port de Sóller. Ploile abundente și vânturile puternice provoacă o scădere bruscă a temperaturii pe insulă. Selectați utilizarea - Profimedia

Pe strada pe care mergea femeia în vârstă de 63 de ani, apa acumulată în urma ploilor abundente ajunsese la aproximativ 40 de centimetri.

După ce s-a împiedicat, femeia a căzut și a rămas prinsă sub mașină, fără să se mai poată mișca, în mijlocul unui curent puternic de apă. Mai mulți localnici au ieșit în stradă după ce furtuna s-a mai domolit, însă au găsit-o pe femeie deja decedată, scrie Telecino.

Anchetatorii cred că a fost vorba despre un accident

Ancheta privind moartea femeii indică, drept principală ipoteză, o cădere accidentală provocată de intensitatea ploilor. Incidentul fatal s-a produs în timp ce o furtună extrem de puternică traversa Mallorca de la vest la est, aducând precipitații abundente într-un interval scurt de timp.

Articolul continuă după reclamă

Ploile puternice au provocat numeroase incidente pe insulă, însă niciunul de gravitatea celui produs la Felanitx, unde femeia și-a pierdut viața.

Serviciile de urgență au înregistrat 73 de incidente, cele mai multe în Mallorca, cauzate de căderi de copaci și inundații.

Printre cele mai importante cantități de precipitații înregistrate se numără 66 de litri pe metru pătrat la Llucmajor, 69 de litri pe metru pătrat la Manacor și 48 de litri pe metru pătrat la Son Servera.

În zona Palma, Calvià și în munții Tramuntana s-au acumulat între 20 și 30 de litri pe metru pătrat. Furtuna a fost însoțită și de rafale puternice de vânt, care au atins viteze cuprinse între 90 și 100 de kilometri pe oră în unele stații meteorologice, inclusiv la Universitat de les Illes Balears și la Capdepera.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările