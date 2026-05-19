Doi morți și 4 răniți, printre care 2 minori într-un atac armat în Spania. Suspectul s-a predat

Doi morţi şi patru răniţi, inclusiv doi minori, în Spania, într-un atac armat în apropiere de Almeria. Presupusul atacator s-a predat poliţiei

Potrivit publicației spaniole El Pais, Garda Civilă a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei și a mobilizat un important dispozitiv de poliție în zonă.

Suspectul a fost reținut marți dimineață, după ce s-a prezentat singur la un comisariat local. Anchetatorii spun că cele două persoane ucise sunt chiar părinții atacatorului.

Printre răniți se află și fiul agresorului, un bebeluș de doar șapte luni, care este în stare critică, potrivit autorităților spaniole. Celelalte victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

