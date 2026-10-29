Simon Köck, un tânăr de 22 de ani din regiunea austriacă Vorarlberg, a descoperit o vulnerabilitate majoră în sistemele Google. Pentru identificarea breșei de securitate, gigantul american i-a oferit o recompensă de 90.000 de dolari, potrivit Heute .

O greșeală a gigantului Google i-a adus unui tânăr 80.000 de euro. Cum a descoperit-o - Captură foto - orfvorarlberg

Vulnerabilitatea se afla în platforma pentru dezvoltatori „Google for Developers”. Prin manipularea cookie-urilor de sesiune, Köck a reușit să ocolească procesul de autentificare și să execute propriul cod de programare. Și infractorii cibernetici ar fi putut exploata această breșă pentru a pătrunde în sistemele interne și pentru a obține acces la date sensibile.

Google a remediat breșa de securitate în doar două zile

Tânărul de 22 de ani a raportat imediat descoperirea către Google. Potrivit lui Köck, problema a fost remediată în decurs de una până la două zile. Doar câteva săptămâni mai târziu, acesta a primit recompensa, cea mai mare sumă obținută până acum pentru descoperirea unei vulnerabilități de securitate.

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Originar din Feldkirch, tânărul a început să programeze încă de la vârsta de 13 ani. În prezent, activează ca așa-numit "hacker etic", identificând în mod intenționat vulnerabilități în sistemele informatice și raportându-le companiilor afectate.

Tânărul a primit cea mai mare recompensă din cariera sa de hacker etic

Austriacul are deja experiență în domeniu. Potrivit propriilor declarații, a descoperit până acum 15 breșe de securitate în sistemul informatic al administrației orașului Viena. Cea mai recentă descoperire a sa arată, potrivit publicației de specialitate "eSecurity Planet", că vulnerabilități similare ar putea afecta și alte aplicații web.