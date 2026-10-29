Observator » Ştiri externe » O greșeală făcută de Google i-a adus unui tânăr 80.000 de euro. Cum a descoperit-o

Video O greșeală făcută de Google i-a adus unui tânăr 80.000 de euro. Cum a descoperit-o

O greșeală a gigantului Google i-a adus unui tânăr 80.000 de euro. Cum a descoperit-o - Captură foto - orfvorarlberg
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor L.B. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 29.10.2026, 16:44 | Modificat la 29.10.2026, 16:48

Simon Köck, un tânăr de 22 de ani din regiunea austriacă Vorarlberg, a descoperit o vulnerabilitate majoră în sistemele Google. Pentru identificarea breșei de securitate, gigantul american i-a oferit o recompensă de 90.000 de dolari, potrivit Heute.

Vulnerabilitatea se afla în platforma pentru dezvoltatori „Google for Developers”. Prin manipularea cookie-urilor de sesiune, Köck a reușit să ocolească procesul de autentificare și să execute propriul cod de programare. Și infractorii cibernetici ar fi putut exploata această breșă pentru a pătrunde în sistemele interne și pentru a obține acces la date sensibile.

Google a remediat breșa de securitate în doar două zile

Tânărul de 22 de ani a raportat imediat descoperirea către Google. Potrivit lui Köck, problema a fost remediată în decurs de una până la două zile. Doar câteva săptămâni mai târziu, acesta a primit recompensa, cea mai mare sumă obținută până acum pentru descoperirea unei vulnerabilități de securitate.

Articolul continuă după reclamă

Originar din Feldkirch, tânărul a început să programeze încă de la vârsta de 13 ani. În prezent, activează ca așa-numit "hacker etic", identificând în mod intenționat vulnerabilități în sistemele informatice și raportându-le companiilor afectate.

Tânărul a primit cea mai mare recompensă din cariera sa de hacker etic

Austriacul are deja experiență în domeniu. Potrivit propriilor declarații, a descoperit până acum 15 breșe de securitate în sistemul informatic al administrației orașului Viena. Cea mai recentă descoperire a sa arată, potrivit publicației de specialitate "eSecurity Planet", că vulnerabilități similare ar putea afecta și alte aplicații web.

L.B.
Like
google hacker hacker etic securitate cibernetica brese de securitate recompensa austria
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.