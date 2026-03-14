Motivul pentru care un tânăr de 15 ani a furat un autobuz. Explicaţia i-a pus în încurcătură pe poliţişti

Un adolescent de 15 ani din Germania a furat un autobuz vineri, 13 martie. Poliţia l-a oprit abia după ore bune, după ce copilul s-a plimbat nestingherit cu vehiculul.

Potrivit HNA, incidentul s-a petrecut în oraşul Wiesbaden. Tânărul a condus nu mai puţin de 130 de kilometri, fără ca cineva să-l oprească, fără ca măcar cineva să observe că vehiculul de mare tonaj e condus de un copil.

Când în sfârşit poliţia a ajuns la el, adolescentul a recunoscut că a furat autobuzul dintr-un depou, dar nu intenţiona să facă nimic periculos cu el. Voia doar să-şi ducă prietena, în vârstă de 14 ani, la şcoală. Ceea ce a şi făcut, apoi a oprit autobuzul. Explicaţia adolescentului i-a lăsat pe poliţişti cu şi mai multe întrebări decât aveau înainte.

Acum, poliţiştii germani încearcă să-şi dea seama cum a reuşit copilul de 15 ani să deschidă autobuzul pentru că uşile nu erau forţate, cum a reuşit să-l pornească pentru că nu avea cheile vehicului, cum a reuşit să conducă o astfel de maşină fără a produce nici cel mai mic incident în trafic şi de ce a ales această metodă pentru a-şi duce prietena la şcoală.

De partea cealaltă, operatorul de transport căruia îi aparţine autobuzul spune că a observat absenţa vehiculului încă de la primele ore ale dimineţii, dar incidentul a fost raportat poliţiei abia la orele prânzului. De ce? Reprezentanţii companiei de transport au crezut că unul dintre şoferi a încurcat programul şi a scos pe traseu un autobuz care avea alt orar.

Chiar dacă are doar 15 ani, băiatul este cercetat de poliţia germană pentru furt şi conducere fără permis. Este însă de aşteptat ca pedeapsa să fie una mult mai mică pentru el decât ar fi fost dacă un adult comitea aceleaşi infracţiuni.

