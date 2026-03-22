O româncă din Italia a murit pe loc într-un accident de motocicletă la Milano. Elisa avea doar 20 de ani

Un accident rutier grav, produs în timpul nopții la Milano, s-a soldat cu moartea a doi tineri. O motocicletă s-a izbit de un taxi, iar cei doi prieteni aflați pe ea au murit din cauza rănilor extrem de grave. Printre victime se numără și o tânără de origine română.

Elisa Teodora Dranca, o româncă din Italia, a murit pe loc într-un accident violent la Milano

Tragedia a avut loc în estul orașului Milano, în jurul orei 3:50, la intersecția dintre viale Campania și viale Corsica. O motocicletă Kawasaki Ninja 650 s-a izbit violent de un taxi, în condiții care sunt încă investigate de autorități, relatează il Giornale.

În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața: Elisa Teodora Dranca, în vârstă de 20 de ani, și Mithum Sandeepa Perera Kuranage, de 23 de ani.

Două vieți curmate într-o clipă

Potrivit primelor informații, cei doi ar fi murit pe loc. Rănile suferite au fost extrem de grave, după ce au fost proiectați de pe motocicletă în urma coliziunii.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului, trei ambulanțe și trei echipaje medicale, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Elisa a fost declarată decedată pe loc, iar Mithum, aflat în stop cardio-respirator, a murit la scurt timp după accident.

Cine erau cei doi tineri

Elisa Dranca avea origini române și locuia în apropiere de Milano. Abia împlinise 20 de ani.

Mithum Sandeepa Perera Kuranage, în vârstă de 23 de ani, era de origine srilankeză și locuia de câțiva ani la Milano, unde venise pentru muncă, după ce se despărțise de familie. Tânărul se afla la ghidonul motocicletei în momentul accidentului.

Cei doi erau foarte apropiați și petreceau frecvent timp împreună, potrivit surselor din anchetă.

Circumstanțele exacte ale accidentului nu sunt încă pe deplin stabilite. Totuși, potrivit unor informații preliminare din ancheta poliției locale, motocicleta care circula pe viale Campania ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului la intersecție.

Taxiul s-a răsturnat, șoferul a ajuns la spital

În aceste condiții, ar fi intrat în coliziune cu taxiul, condus de un bărbat de 61 de ani.

În urma impactului, motocicleta a fost distrusă, iar cei doi tineri au fost aruncați pe carosabil. Taxiul s-a răsturnat.

Șoferul, rănit și în stare de șoc, a fost transportat la Policlinico din Milano, unde este internat. Autorităţilor nu au furnizat mai multe detalii despre starea lui de sănătate.

