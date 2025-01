Potrivit unui comunicat al MAE, în noaptea 21 spre 22 ianuarie, Ambasada României la Belgrad a fost contactată de un cetățean român, membru al unei organizații non guvernamentale române, participant la seminarul de la Belgrad și care a semnalat că, în acea noapte, a fost legitimat de poliție și condus la sediul unei secții de poliție din Belgrad, alături de alți participanți la seminar.

Ulterior a fost dispusă măsura părăsirii Serbiei în termen de 24 de ore, cu privire la cetățeanul român și la alți cetățeni străini participanți, precum și măsura interdicției intrării în Serbia pentru o perioadă de un an.

Cine este românca expulzată din Serbia

Vezi și

Cetățeanul român a semnalat Ambasadei că măsura a fost dispusă fără alte explicații, fiind invocate motive de securitate națională, conform legislației sârbe.

„Având în vedere caracterul extrem de dur al măsurii, Ambasada a sesizat imediat Ministerul sârb al Afacerilor Externe, pe cale oficială, solicitând, în exercitarea funcțiilor privind acordarea asistenței consulare, clarificări privind motivele care au condus la luarea măsurilor menționate. De asemenea, cetățeanul român, care a părăsit în siguranță Serbia în cursul zilei de 22 ianuarie a.c., a primit consiliere cu privire la modalitățile de contestare a măsurii, prevăzute de legislația sârbă”, arată MAE.

Tinerii, din mai multe ţări europene precum Croaţia, Slovenia, Slovacia, Moldova, Albania, Macedonia de Nord, Austria şi Cehia au fost interogaţi, deportaţi, după care au fost interzişi în Serbia. Poliţiştii nu le-au dat nici măcar o explicaţie pentru faptul că i-au obligat să-şi petreacă noaptea dând cu subsemnatul, singurul lucru care li s-a spus este că reprezintă un "risc de securitate". Românca este Ştefania Neagoe, de la organizaţia non-guvernamentală Ateliere Fără Frontiere. Ea a povestit pentru Observator că a mers acolo pentru a participa la un atelier dedicat societăţii civile, pentru a face un schimb de experienţe cu alţi tineri din alte organizaţii.

"Era plănuit încă din septembrie. Eu m-am înscris în luna septembrie, aranjamentele s-au făcut în cursul lunii octombrie, aranjamentele făcute de organizatori. Şi la momentul respectiv că ne va aştepta un astfel de tratament (...) Exact. Ştiau că este vorba de 17 persoane, dar ca număr de participanţi noi am fost puţin peste 20 şi apoi am fost împărţiţi în grupuri de 2-3 persoane şi interogaţi ulterior. Eu nu am fost interogată, colegii mei, unii dintre ei au fost, alţii nu au fost. Cu alte cuvinte, nu m-au întrebat, aşa cum au promis că o vor face legat poate de ce sunt eu acolo, ce fac eu acolo. Nu am primit absolut nici o întrebare. Doar la final mi s-a prezentat o hârtie redactată în limba sârbă pe care am refuzat să o semnez pentru că nu o înţelegeam, nu era în limba mea maternă, să-mi fie clar ce semnez acolo​", a declarat Ştefania Neagoe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideri că generaţiile tinere sunt mai puţin cumpătate în privinţa cheltuielilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰